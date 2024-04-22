سينما المكفوفين، شراكة بين مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ووزارة التضامن الاجتماعي

أكد المخرج محمد محمود رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، أن فعاليات المهرجان سوف تنطلق يوم الخميس المقبل والتى تشهد تقديم الجديد والمميز خلال فعاليات المهرجان للتواصل دائما مع المجتمع المدني من خلال الفعاليات والورش الفنية التي تقام جميعها بالمجان لأبناء مدينة الإسكندرية وتعد بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف أن هذه الدورة من المهرجان خطوة إيجابية تتيح لنا الفرصة فى تقديم المزيد من الفرص لذوى الهمم من فعاليات موازية، كونهم جزءا لا يتجزأ من مجتمعنا ولهم الحق في جميع المزايا التى يتمتع بها أى مواطن، وهو ما حرصت عليه جمعية دائرة الفن غير الهادفة للربح والتي من أولوياتها تقديم جميع الفعاليات الفنية التي تخدم المجتمع المدني.

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وأضاف الممثل محمد جلال منسق عام المهرجان ومؤسس برنامج (سينما المكفوفين) بأن البرنامج يعد خطوة أولى ضمن عدد من الفعاليات والورش الفنية الموجهة لذوي الهمم بالتعاون والشراكة مع وزارة التضامن اإلجتماعي، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج إخواننا من ذوي الهمم فى جميع المجالات ولاسيما الفنية، وتلبية لهذا النداء سوف نبذل قصارى جهدنا إنجاح الفكرة، وقد أبدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي إعجابها الشديد بالفكرة، ويعد مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير هو صاحب السبق فى تنفيذ هذا البرنامج بمصر.

سينما المكفوفين

وقال المنتج السينمائي الدكتور محمد العدل رئيس شرف المهرجان إن لقاء الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي كان مثمرا إلي حد كبير وأن لديها رؤية واضحة وتتمتع بخلفية ثقافية وفنية كبيرة وتدرك أهمية تلك الفعاليات التى تخدم المجتمع، وأضاف العدل أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير لديه رؤية وخطة للتطوير منذ بداياته وأن فريق عمل المهرجان يتكاتف دائما من أجل إخراج دوراته بشكل يليق بمكانة مصر وتاريخها الثقافي والفني والسينمائي.

(سينما المكفوفين) هي التجربة هى الأولى من نوعها بمصر من خلال مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير، وفيها يتم عرض عدد من الأفلام القصيرة لجمهور المكفوفين بواسطة شرح الصورة السينمائية، ويدير العرض الإعلامية المغربية هناء العايدي، وتقام العرض بسينما مترو تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

وتتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الإجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة اكت، أفلام مصر العالمية محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.