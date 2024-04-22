الفوز على العين لعنة تؤرق الهلال بدوري أبطال آسيا، تاريخ مواجهات الفريقين

دوري أبطال آسيا، يستعد فريق العين الإماراتي لمواجهة الهلال السعودي في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على أرضية ملعب استاد المملكة أرينا، غدا الثلاثاء.

موعد مباراة العين والهلال بدوري أبطال آسيا

وتبدأ مباراة العين والهلال في تمام الساعة الثامنة مساء غدا الثلاثاء بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب استاد المملكة أرينا في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

كان العين قد استطاع أن يفوز في لقاء الذهاب أمام الهلال، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب استاد هزاع بن زايد.

Advertisements

مباراة العين والهلال

وفي الوقت الذي تتساوي فيه كفة الفريقين بتاريخ مواجهتهما لكنيمثل فوز الهلال علي العين بالأدوار الإقصائية لعنة تؤرق الفريق السعودي حيث فشل في حد اللقب خلال المرتين التي تم خلالهما إقصاء الفريق الإماراتي من البطولة.

تاريخ مواجهات العين والهلال

تقابل فريقا الهلال والعين 14 مرة منذ انطلاق النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا 2003 حقق خلالها الهلال السعودي الفوز في 6 مرات ومثلهم للعين الاماراتي وكان التعادل في مباراتين.

لعنة الأدوار الإقصائية للهلال امام العين

ولكن على مستوى الأدوار الإقصائية لعب الهلال ضد العين في مناسبتين فقط استطاع خلالها العبور إلى الدور التالي خلال المرتين، ومن ثم الوصول للنهائي لكن فشل في حصد اللقب.

وكان اللقاء الاول بالادوار الاقصائية في نسخة 2014 في نصف النهائي، واستطاع الهلال الفوز ذهابا 3-0، وخسر إيابا 1-2 ليصعد إلى النهائي بالانتصار في مجموع المباراتين 4-2 لكن الهلال خسر وقتها اللقب الآسيوي أمام ويسترن سيدني بهدف دون رد في مجموع المباراتين.

وفي نسخة 2017 لعب الهلال ضد العين في ربع النهائ وانتهى لقاء الذهاب في الإمارات، بالتعادل السلبي ثم حسم الهلال تأهله في الإياب بالفوز 3-0.

وتمكن بعدها "الأزرق" من إقصاء بيرسبوليس بالفوز ذهابا 4-0 ثم التعادل إيابا 2-2، ليصعد بالانتصار في مجموع المباراتين 6-2 الي النهائي لكنه خسر اللقب مرة أخرى بالسقوط أمام أوراوا ريد دياموندز حيث تعادلا ذهابا 1-1 وخسر إيابا 0-1.

وبالتالي فإن العبور من بوابة العين في الأدوار الإقصائية يمثل للهلال لعنة قوية لأنه يتأهل للنهائي بعدها ويخسر اللقب في نهاية المطاف خلال مناسبتين من أصل 3 حل فيها وصيفا للمسابقة.

مشوار الهلال بدوري ابطال اسيا

وسبق وأن تأهل الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا خلال 5 مناسبات منذ انطلاق النسخة الحديثة 2003 وحقق خلالها اللقب مرتين نسختي 2019 و2021، وحل وصيفا 3 مرات بنسخ 2014 و2017 و2022.



رقم تاريخي للعين امام الاندية السعوديةبربع دوري ابطال اسيا

لم يسبق لفريق العين أن فرط في التأهل في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا في مباريات الذهاب أمام الأندية السعودية.

وسبق للعين أن واجه اتحاد جدة في نسخة 2014 بالدور ربع النهائي وفاز في مباراة الذهاب بنتيجة (2-0) قبل أن يكرر الفوز في الإياب (3-1)، ليصعد إلى قبل النهائي.

وفي النسخة الحالية تمكن العين أيضا من الإطاحة بالنصر السعودي من ربع النهائي عندما تغلب عليه في الذهاب (1-0)، وفي الإياب انتهت المباراة بنتيجة (3-4) لصالح العالمي، قبل أن يتأهل الفريق الإماراتي بفضل ركلات الترجيح.

مهاجم الهلال يغيب أمام العين

تأكد غياب الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال السعودي، عن فريقه خلال مباراة العين الإماراتي المقبلة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأكدت صحيفة الرياضية السعودية وفقًا لمصادرها، أن ميتروفيتش لن يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة العين، بعد الإصابة التي تعرض لها بتمزق في الفخذ الأيسر خلال مباراة الشباب في الدوري.

وأضافت الصحيفة أن الصربي خضع لفحص طبي قبل أيام من السفر إلى بلاده لاستكمال برنامجه العلاجي، تحت إشراف الإسباني خوان خمينيز، طبيب الهلال، حيث من المقرر أن تحدد نتائج الفحص موقفه من المشاركة في الكلاسيكو المنتظر أمام الاتحاد ضمن مباريات نصف نهائي كأس الملك، نهاية الشهر الجاري.

قائمة هدافي دوري أبطال آسيا 2023-2024

1- المغربي سفيان رحيمي (العين) 11 هدفًا

2- الصربي ألكسندر ميتروفيتش ( الهلال) 8 أهداف

3- البرازيلي أندرسون تاليسكا (النصر) 8 أهداف

4- البرازيلي كريسان دا كروز (شاندونج تايشان) 8 أهداف

5- البرتغالي كريستيانو رونالدو ( النصر) 6 أهداف

6- البرازيلي هيرنانديز (إنشيون يونايتد- جيونبك هيونداي) 6 أهداف

7- الأوزبكي إيجور سيرجييف (بانكوك جلاس باثوم) 6 أهداف

8- التوجولي لابا كودجو (العين) 6 أهداف

9- الإيراني رامين رضائيان (سباهان أصفهان) 5 أهداف

10- الجزائري بغداد بونجاح (السد) 5 أهداف