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ثقافة وفنون

تفاصيل إصابة المغني كينجي جيراك بطلق ناري

كينجي جيراك، فيتو
كينجي جيراك، فيتو

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في تقرير لها، بإصابة المغني الفرنسي الشهير كينجي جيراك، بطلق ناري في الصدر.

إساءة استخدام أم جريمة، تفاصيل إصابة المغني كينجي جيراك بطلق ناري

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، في تقريرها، أن المغني الفرنسي كينجي جيراك، نقل لمستشفي في بوردو بجنوب غرب البلاد، لتلقي العلاج،  فجر الإثنين، بعد إصابته بجروح خطرة، نتيجة تعرضه لطلق ناري في الصدر.

 وأشار التقرير إلى أن المغني، لا يزال في حالة خطيرة، ويرقد في العناية المركزة، دون الإفادة بأي تفاصيل عن ملابسات الحادثة.

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وأوضح التقرير، أن رجال الشرطة، تم استدعائهم، إلى موقع استقبال المسافرين في بيسكاروس على ساحل المحيط الأطلسي، ليجدوا رجلا مصابا بطلقة نارية في صدره، بمجرد وصولهم، ليكتشفوا أنه المغني الفرنسي كينجي جيراك.

وصرح مصدر من داخل الشرطة، أن المغني،، أصيب بطلق ناري، خلال تواجده في معسكر للمسافرين  وعندما وصلوا واجههم حوالي 20 شخصًا، رافضن تقديم أى معلومات. 

ونقلت الصحف الفرنسية أن كينجي صرح للشرطة، بأنه أساء استخدام سلاح اشتراه من سوق للسلع الرخيصة والمستعملة، ما أدى إلى إطلاق النار عليه.

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