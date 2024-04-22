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منوعات

"مربى الدوقة"، صديقة ميجان ماركل تتعرض للسخرية بعد جلسة تصوير

مربى ميجان ماركل،
مربى ميجان ماركل، فيتو

تصدرت الممثلة السابقة في مسلسل Suits والصديقة المقربة لـ ميجان ماركل، أبيجيل سبنسر، لائحة الخمسين المحظوظين الذين حصلوا على جرة محدودة الإصدار من مربى الفراولة الجديد الذي أصدرته الدوقة أخيرا، كواحد من منتجات علامتها التجارية الجديدة American Riviera Orchard.

لائحة الخمسين المحظوظين

وبعدما حصلت أبيجيل على الجرة السادسة في الدفعة، ظهرت وهي تحملها في جلسة تصوير مسترخية على العشب تحت أشعة الشمس.

وكانت ميجان ماركل أرسلت بضع جرات من المربى إلى أصدقائها، قبل الإطلاق الرسمي لعلامتها التجارية، وقدمتها في وعاء يحتوي على عدة ثمرات من الليمون والزهور المجففة.

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وأشادت أبيجيل بالمربى قائلة: "هذا المربى هو المفضل لدي.. طعمه لذيذ.. أحبك جدًا يا م".

وفور نشر الصور، تلقت أبيجيل العديد من التعليقات الساخرة؛ إذ أكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنها تحاول مجاملة الدوقة ليس أكثر.

واستفسر بعض المعلقين عن جودة ومذاق المربى، بعيدا عن المنتجات المشابهة الأخرى المتواجدة في السوق.

منتجات ميجان ماركل 

وحتى الآن لم تكشف ماركل عن المنتجات التي تود بيعها، لكن مصادر عدة أكدت أن علامتها المسجلة تصنف ضمن الشركات التي تبيع سلعًا مثل المربى، والزبدة، وأدوات ومفارش المائدة، وكتب الطبخ، والوصفات الرقمية.

يذكر أن ميجان وأبيجيل تصدرتا عناوين الأخبار الأسبوع الماضي، بعد ظهورهما معا في صور على إنستغرام، لدعم حملة عيد الأم التي يذهب ريعها لجمعية Alliance of Moms.

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ميجان ماركل مربي الدوقة صديقة ميجان ماركل الامير هاري مربى الفراولة

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