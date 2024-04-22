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ثقافة وفنون

"إريكا والعفاريت" أحدث إصدارات هيئة الكتاب

كتاب إريكا والعفاريت،
كتاب إريكا والعفاريت، فيتو

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين ضمن إصدارات سلسلة الألف كتاب الثاني، رواية "إريكا والعفاريت" قصة عن النرويج: للصغار والكبار، من تأليف الكاتبة هارييت مارتيتو، وترجمة الدكتورة سمر طلبة.

رواية إريكا والعفاريت 

"إريكا والعفاريت" رواية تشهد بالامتياز لمفكرة رائدة من رائدات العمل الصحفي في القرن التاسع عشر، وهي رواية تكفل المتعة الخالصة للقراء من محبي الأساطير الشعبية والمغامرات التي تدور في أحضان الطبيعة البكر، لا سيما هؤلاء الذين يحلو لهم أن يختلسون ساعة يهربون فيها إلى الماضي؛ ليعيشون - بين دفتي كتاب - حياة البساطة الأقرب إلى البدائية في بلاد بعيدة كل البعد عن بلادهم، لكنها في الوقت نفسه تشبه بلادهم بطريقة أو بأخرى، ذلك أن الإنسان هو الإنسان في كل زمان ومكان.

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هي قصة عفاريت وشياطين وأحداث مثيرة أحيانًا ومخيفة أحيانًا، لكنها أيضا قصة مغامرة وبطولة، وحُبِّ وتضحية، ووفاء وفداء، وهي قصة كتبتها كاتبة إنجليزية عن قرية نرويجية في القرن الثامن عشر، لكن رغم بعد المسافة والزمن بيننا وبين أبطالها فإنها تناقش أفكارًا ومشاعر يعرفها الناس في كل زمان ومكان، بل من المؤسف أن مخاوف ومعتقدات «إريكا»، بطلة القصة، الفلاحة الساذجة التي تفتقر إلى التعليم وتختلط معارفها الدينية بالأساطير، لا تختلف كثيرا عن مخاوف ومعتقدات الكثير من فتياتنا في مصر في القرن الحادي والعشرين.

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