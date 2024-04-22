محافظ المنوفية يناقش آليات تنفيذ تغطية مصرف "المصيلحة - الراهب"
التقى اليوم الإثنين، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وفدًا من الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، لمناقشة تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة وأعمال التوسعات بنطاق شبين الكوم وقويسنا للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحقيق السيولة المرورية اللازمة.
جاء ذلك بحضور اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، والمهندس أحمد إدريس مدير إدارة التصميمات الإنشائية بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، والمهندس محمد هاشم مدير عام صرف شرق المنوفية، والمهندس أسامة جابر مدير أعمال الإدارة العامة لصرف شرق المنوفية.
تغطية مصرف المصيلحة - الراهب
تناول اللقاء مناقشة محافظ المنوفية خطة تنفيذ تغطية مصرف المصيلحة - الراهب بنطاق حي شبين الكوم لإقامة محور مروري جديد عليه لربط مدينة قويسنا بمدخل شبين الكوم بمحور صلاح خطاب كشريان تنموي يساهم في تخفيف الاختناقات وتحقيق السيولة المرورية بمدخل العاصمة وفق خطط ورؤية طموحة لإحداث تنمية شاملة وخدمة أهالي المحافظة.
كما تم مناقشة أعمال توسعة طريق قويسنا - شبين الكوم بمنطقة تقاطع مصرف منشية صبري مع طريق قويسنا لإحداث سيولة بالمنطقة كونه طريق رئيسي هام وحيوي ولخدمة المترددين على العاصمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
التنمية المستدامة
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالنهوض والارتقاء بالبنية التحتية والأساسية لقطاع شبكات الطرق كونه أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة.
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أننا مستمرون في تبنى خطط بناءة لإقامة العديد من المحاور ورصف وتطوير أكبر عدد من الشوارع والطرق الرئيسية والداخلية بشتى أرجاء المحافظة والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات الخدمية لتقديم خدمات أفضل للمواطن المنوفى وفقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
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