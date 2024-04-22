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محافظات

إصابة شاب بلدغة ثعبان أثناء عمله داخل مزرعة في المنيا

لدغة ثعبان، فيتو
لدغة ثعبان، فيتو

حوادث المنيا اليوم، أصيب شاب بلدغة ثعبان خلال عمله داخل مزرعة في قرية الحتاتة التابعة لمركز سمالوط بالمنيا، وتم نقله إلى مستشفى المنيا العام لتقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

إصابة شاب بلدغة ثعبان في المنيا

وكانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، تلقت إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى المنيا العام "قسم السموم"، باستقباله شاب يدعى «أحمد ش»، 25 عاما، أصيب في قرية الحتاتة بلدغة ثعبان، داخل مزرعة عنب، وتم نقله إلى مستشفى المنيا العام قسم السموم لتقديم الرعاية الطبية له.

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نقل المصاب للمستشفى

ودفعت هيئة الإسعاف بالمنيا، بسيارة إسعاف لنقل المصاب من موقع إصابته إلى مستشفى المنيا العام، وجرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة له. 

وتحرر عن ذلك المحضر القانوني اللازم للواقعة، فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرتها.

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