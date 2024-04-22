تدريب الموظفين على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل بالبرنامج التدريبي الذي تنظمه المحافظة، لكل الموظفين العاملين في ملف التصالح على مستوى مراكز المحافظة السبع، لاسيما بعد إقرار القانون الجديد ولائحته التنفيذية.

قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

يأتي ذلك ضمن استعدادات المحافظة لبدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، حيث يعقد التدريب وورش العمل بمقر المجلس الشعبي المحلي بمدينة بني سويف، وذلك في إطار الدفع بملف التصالح الذي توليه الحكومة اهتماما كبيرا، ويمثل لكثير من المواطنين أهمية حيوية، ويمس احتياجاتهم الأساسية.

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واطمأن المحافظ على توافر كافة التسهيلات لتحقيق الهدف من البرنامج التدريبي الذي سيستمر لـ3 أيام، لاسيما رفع كفاءة العاملين فيما يتعلق بفهم كافة البنود باللائحة التنفيذية والاستفسارات التي تواجه عناصر المنظومة على أرض الواقع، حيث تم وضع محاور عامة للتدريب، ويشرف على التدريب السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ومديرو الموارد البشرية والتخطيط العمراني، والشئون القانونية، ولجنة التراخيص، والتعاون مع الهيئة الهندسية في هذا الشأن.

بدء تطبيق قانون التصالح الجديد ببني سويف

وأشار المحافظ إلى أهمية عقد تلك الورش التي تعتبر بمثابة دورة تنشيطية استعداداُ لبدء تطبيق قانون التصالح الجديد، خاصة وأن كافة العاملين بالملف لديهم خبرات سابقة في هذا المجال تم اكتسابها منذ مايقرب من خمس سنوات، وأن القانون الجديد ماهو إلا تعديل وتطوير للقانون 117 لسنة 2019، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق أكبر إستفادة ممكنة من هذه الورش، خاصة مع مشاركة كافة التنفيذيين المعنيين بالجوانب الفنية والقانونية والإدارية والهندسية وكل التفاصيل المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء.

من جانبه أشار السكرتير العام المساعد إلى أن الورشة يتم عقدها بمقر المجلس، وعلى مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 250 من العاملين بالمتغيرات المكانية وفنيي التنظيم والإدارات الهندسية والزراعة والمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، وتستهدف شرح وتوضيح بنود القانون رقم 187 لسنه 2023، وآليات تنفيذه، وأحكام اللائحة التنفيذية، والحالات التي يجوز فيها التصالح وتلك التي لا تندرج تحت القانون، وكذا التعريف بالإجراءات والتنسيقيات الخاصة بين جهات الولاية والجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بهذا القانون الذي يبدأ تنفيذه مايو المقبل.

تفعيل القانون التصالح الجديد 187 لسنة 2024

وأشار السكرتير العام المساعد إلى أن ورشة العمل يتم عقدها بتوجيه وتحت المحافظ "د.محمد هاني غنيم" إستعدادا لتفعيل القانون التصالح الجديد 187 حيث سيتم عقد اختبارات قبلية، تمهيدا لحضور ورشة عمل مكثفة ومماثلة مركز تدريب سقارة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، منوها عن تكليفات السيد المحافظ بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل عقد الورش وإجراء الاختبارات وكافة التنسيقيات بين الأجهزة والإدارات والجهات المعنية لتحقيق المستهدف من ورش العمل والتدريب التي يتم تنظيمها بالتعاون مع الهيئة الهندسية.

ورافق المحافظ خلال جولته اليوم: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وأحمد مرسي مدير الموارد البشرية، حيث تواجد المختصون فنيا، وهم: ومحمد سيد مدير الشئون القانونية، والمهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني، والمهندسة مها أبوبكر رئيس وحدة التراخيص بالمحافظة وعدد من مسوؤلى الشؤون الإدارية والقانونية والحاسب الآلي بديوان عام المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية.