نقابة المهندسين تعقد الاجتماع الأول لمناقشة مقترح لائحة مزاولة المهنة

عقدت لجنة مزاولة المهنة بنقابة المهندسين الاجتماع الأول من مجموعة الاجتماعات المزمع عقدها لعرض مشروع لائحة ممارسة المهنة على أعضاء الجمعية العمومية للنقابة لإبداء آرائهم وملاحظاتهم بشأنها، وذلك بحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين والدكتور أحمد البدوي- وكيل النقابة ورئيس لجنة مزاولة المهنة، والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة.

لجنة مزاولة المهنة بنقابة المهندسين

في مستهل كلمته وجَّه المهندس طارق النبراوي، الشكر لكل القائمين على إنجاز اللائحة على مدى سنوات طويلة امتدت لعدة مجالس للنقابة، مشيدًا بمجهودات لجنة مزاولة المهنة بالنقابة للوصول إلى هذه اللائحة، موضحًا أن هذا الاجتماع هو أحد الاجتماعات الموسعة لمناقشة اللائحة وإبداء الآراء والمقترحات للوصول للائحة معبرة عن النقابة وقادرة على الصمود لفترات طويلة.

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وقال "النبراوي": "لدينا طموح للانتهاء من اللائحة بشكل جيد ومناسب قبل عرضها واعتمادها من الجمعية العمومية غير العادية المزمع عقدها، والتي ستشهد طرح عدة أمور، منها اللائحة".

مختتمًا كلمته بالتعبير عن أمله أن يشهد الاجتماع مناقشات جيدة وناجحة للخروج بمقترحات مجدية بنَّاءة للوصول للائحة تلبي كل متطلبات واحتياجات المهنة والمهندسين.

مقترح لائحة مزاولة المهنة في نقابة المهندس

من جانبه قال الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد: "إن مقترح لائحة مزاولة المهنة الجديد تم طرحه للمناقشة في المجتمع الهندسي من خلال ندوات ولقاءات مباشرة وعبر الزووم، وجميع الآراء التي تم طرحها خلال تلك المناقشات سيتم اتخاذها في الاعتبار، وأن بنود مقترح اللائحة قابلة للنقاش والتعديل والمراجعة، فهدفنا هو التوافق في وضع لائحة تحقق مصالح مهندسي مصر وتلبي رغباتهم وترضي طموحاتهم وترتقي بالمهنة".

ووجَّه الشكر لكل من شارك في إعداد مقترح اللائحة، مؤكدًا أن إعداد هذا المقترح تم عبر سنوات واحتاج إلى مجهود كبير.

من جانبه استعرض المهندس سامي تُرك- منسق لجنة لائحة مزاولة المهنة، مكونات اللائحة، والمراجع المستخدمة فى إعدادها، وآليات تفعيلها، وعدَّد النتائج المتوقعة بعد إصدارها.

فيما أوضح المهندس علاء ريحان- عضو لجنة مزاولة المهنة وعضو لجنة اللائحة، أن النقابة توقفت عن إصدار لائحة مزاولة المهنة منذ عام 1974، فكل لوائح مزاولة المهنة صدرت خلال الفترة من 1946 وحتى 1974، وبعدها لم تصدر لوائح رسمية لمزاولة المهنة في نقابة المهندسين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مواد اللائحة، ودارت مناقشات موسعة حولها وإبداء الآراء والمقترحات بشأنها، وقام الحضور بتسليم ملاحظاتهم مكتوبة للجنة لدراستها وعمل التعديلات اللازمة قبل عرضها على الجمعية العمومية غير العادية للنقابة لإقرارها واعتمادها.

ومن المقرر عقد اجتماعات تالية بحضور مهندسي نقابات فرعية أخرى، حيث سيشهد السبت القادم 27 أبريل 2024 الاجتماع الثاني بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، بمشاركة النقابات الفرعية بالإسكندرية والدقهلية والبحيرة ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ ومرسى مطروح.