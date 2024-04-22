أسماء المصابين في حادث السيارة الملاكي بالمنيا الجديدة (صور)

أخبار حوادث المنيا، حصلت "فيتو" على أسماء مصابي حادث السيارة الملاكي الذي وقع بـ مدينة المنيا الجديدة، إثر انفجار أحد إطاراتها أدى إلى اصطدامها بإحدى الأرصفة.

أسماء مصابي حادث ملاكي المنيا الجديدة

حادث ملاكي المنيا الجديدة، فيتو

وأصيب كلا من: إبراهيم عبده عبد المعز، شيماء محمد، 33 عاما، وريتاج محمد، 9 سنوات، رحاب عبد الرسول، 21 عامًا، عبد الرحمن محمد، 25 عاما، هبة محمد 5 سنوات، محمد محمود، 60 عاما، جميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.

تصادم ملاكي برصيف بالمنيا الجديدة، فيتو

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بتصادم سيارة ملاكي برصيف كائن بالطريق المؤدي إلى سجن المنيا بمدينة المنيا الجديدة.

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إصابة 7 أشخاص في مدينة المنيا الجديدة

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم وتحرير محاضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات.