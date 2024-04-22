جامعة الإسكندرية تناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني

ناقش الدكتور على عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، خلال مجلس شئون التعليم والطلاب المنعقد اليوم الإثنين الموافق ٢٢ أبريل ٢٠٢٤ الاستعدادات لأعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وأكد على وكلاء الكليات ضرورة إعلان جداول الامتحانات عبر المواقع الإلكترونية للكليات على أن تراعى مواقيت الأعياد والمناسبات المختلفة، وشدد على إلتزام كافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكليات بالحضور، ومتابعة إلتزام الطلاب بالإرشادات والتوجيهات المتبعة داخل اللجان لضمان الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات.

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جامعة الإسكندرية

كما أكد على ضرورة الانتظام الكامل بأعمال الكنترولات لإنجاز أعمال التصحيح والرصد والمراجعة وذلك تمهيدا لإعلان نتائج الامتحانات للطلاب في أقرب وقت ممكن، وضرورة توفير المناخ الملائم، وكل الاحتياجات اللوجستية للطلاب، وتجهيز القاعات بكل ما يضمن راحتهم أثناء تأدية الامتحانات.

وقدم الدكتور على عبد المحسن التهنئة للدكتورة ماجدة محمد عبد الفتاح مدبولى الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات وعلوم البيانات بمناسبة صدور قرار الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية بتعيين سيادتها قائما بعمل وكيل كلية الحاسبات وعلوم البيانات لشئون التعليم والطلاب متمنيًا لسيادتها التوفيق والسداد.

وناقش المجلس مقترحات كلية الطب لتغيير مسمى قسم الباثولوجى بالكلية إلى قسم الباثولوجيا التشريحية وتغيير مسمى قسم طب المناطق الحارة بالكلية إلى قسم الامراض المتوطنة والمعدية وطب المناطق الحارة.