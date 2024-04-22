4 توصيات من كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بعين شمس للقضاء على الهدر للمخلفات

كشفت الندوة العلمية التي عقدتها كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الهدر بـ 4 توصيات للقضاء على الهدر للمخلفات في ندوة علمية بجامعة عين شمس.

جاء ذلك تحت رعاية، محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وريهام رفعت، القائم بعمل عميد الكلية.

وتمثلت أبرز التوصيات في تفعيل دور الإتصال للقضاء على الهدر من خلال المؤسسات النظامية مثل المدارس والجامعات والمؤسسات غير النظامية مثل الإعلام والأسرة والمؤسسات الدينية.

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دور استخدام وسائل الاتصال المرئي

كما شددت التوصيات على دور استخدام وسائل الاتصال المرئي كالمطويات والملصقات للتوعية للقضاء على الهدر وضرورة تطوير بعض الآليات لتعديل السلوك للحد من هدر الموارد وتدعيم السلوكيات الخاصة بتقليل الهدر من استخدام الطاقة / المياه / الغذاء.

وأوصت الندوة بالتوعية بخطورة النفايات البلاستيكية، وتشجيع الاستهلاك المسئول من خلال القنوات التوعوية المختلفة والتأكيد على دور القدوة لمحاكاة السلوك المسؤول تجاه البيئة وزيادة كفاءة الموارد وتقليل التأثير البيئي في دورة حياة المنتج فضلا عن ضرورة وجود سياسات داعمة لنجاح التعامل مع المخلفات من خلال الحوافز التشجيعية للتدوير وتطبيق الغرامات.

وأوصت الندوة أيضا بالاتجاه إلى الاقتصاد الدائري لتقليل الهدر والمخلفات واعادة النظر في تصميم مواد التعبئة والتغليف لتحقيق الاستدامة وتقليل المخلفات

وأوضحت ريهام رفعت، القائم بعمل عميد الكلية أن الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على الهدر ياتى في إطار اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 ديسمبر 2022، قرارا في دورتها السابعة والسبعين بإعلان يوم 30 مارس يوما دوليا للقضاء على الهدر، ويحتفل به سنويا، مشيرة إلى أن الندوة عقدت يوم الأربعاء الموافق 17 إبريل 2024 عبر تطبيق Microsoft Teams، وبلغ عدد المشاركين في الندوة (48) مشارك من طلاب الماجستير والدكتوراه.

وأضافت أن الندوة هدفت إلى تعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة وتنمية الوعي بالاستخدام المستدام للموارد ودعم التحول المجتمعي نحو التدوير وإذكاء الوعي بشأن مساهمة المبادرات المعنية بالقضاء على الهدر في النهوض بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ويستلزم نهج القضاء على الهدر أن تتم علميات الإنتاج والاستهلاك والتخلص من النفايات بطريقة مسؤولة وفي نظام دائري مغلق. هذا يعني إعادة استخدام الموارد أو استردادها قدر الإمكان، وتقليل تلوث الهواء والأرض والماء.