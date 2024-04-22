لعدم مخالفتها الدستور، إحالة 4 اتفاقيات دولية للجان النوعية بالنواب

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عددا من الاتفاقيات الدولية للجان النوعية المختصة خلال الجلسة العامة.

عدم مخالفة الاتفاقيات الدولية الدستور والقانون

جاء ذلك بعدما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس على طريقة إقرارها، بعد التأكد من عدم مخالفتها للدستور والقانون.

توريد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو

وأحال المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 34 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو، إلى لجنة النقل والمواصلات.

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انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات

كما أحال مجلس النواب، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA)، إلى لجنة الشئون الاقتصادية، ولجنة الشئون الأفريقية.

استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية

وشهد مجلس النواب، إحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 93 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية والتكيف التابع لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (نيباد)، إلى لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب الشؤون الأفريقية والدفاع والاقتصادية.

زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC

كما تم إحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC بحصة قدرها 28940 سهمًا، إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، بعد الانتهاء من نظر مواد مشروع قانون التأمين الموحد.

وأرجأ المجلس الموافقة النهائية على قانون التأمين الموحد لجلسة الغد، لحين مناقشة المواد المؤجلة بطلب من الحكومة، وكذلك المادة المستحدثة.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة أيضا غدا الثلاثاء الاستماع لبيان وزير المالية، بشأن الحساب المالي للموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، وكذلك بيان وزيرة التخطيط بشأن خطة التنمية، بعدما كان مقررا في الجلسة العامة اليوم.