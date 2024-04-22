الإثنين 22 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

لعدم مخالفتها الدستور، إحالة 4 اتفاقيات دولية للجان النوعية بالنواب

إحالة اتفاقيات دولية
إحالة اتفاقيات دولية للجان النوعية المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عددا من الاتفاقيات الدولية للجان النوعية المختصة خلال الجلسة العامة.

عدم مخالفة الاتفاقيات الدولية الدستور والقانون

جاء ذلك بعدما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس على طريقة إقرارها، بعد التأكد من عدم مخالفتها للدستور والقانون.

توريد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو

وأحال المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 34 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو، إلى لجنة النقل والمواصلات.

Advertisements

انضمام  مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات

كما أحال مجلس النواب، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA)، إلى لجنة الشئون الاقتصادية، ولجنة الشئون الأفريقية.

استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية

وشهد مجلس النواب، إحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 93 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية والتكيف التابع لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (نيباد)، إلى لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب الشؤون الأفريقية والدفاع والاقتصادية.

 زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC 

كما تم إحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC بحصة قدرها 28940 سهمًا، إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، بعد الانتهاء من نظر مواد مشروع قانون التأمين الموحد.

وأرجأ المجلس الموافقة النهائية على قانون التأمين الموحد لجلسة الغد، لحين مناقشة المواد المؤجلة بطلب من الحكومة، وكذلك المادة المستحدثة.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة أيضا غدا الثلاثاء الاستماع لبيان وزير المالية، بشأن الحساب المالي للموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، وكذلك بيان وزيرة التخطيط بشأن خطة التنمية، بعدما كان مقررا في الجلسة العامة اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النواب مجلس النواب الاتفاقيات الاتفاقيات الدولية مصر

مواد متعلقة

رفع جلسة النواب، وغدا الاستماع لعرض البيان المالي وخطة التنمية 2024-2025

النواب يرجئ عرض البيان المالي وخطة التنمية 2024-2025 لجلسة الغد

النواب يوافق على إنشاء الصناديق الخاصة ويحذف عبارة «الرجل الحريص» من قانون التأمين الموحد

وزير المالية يعرض اليوم بيان الموازنة العامة الجديدة أمام مجلس النواب
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وLM بدءا من غدا الثلاثاء

الأرصاد الجوية تحذر: منخفض صحراوي يضرب البلاد ودرجة الحرارة تصل 40

مدبولي يُعرب عن تطلع مصر للحصول على دعم لمواجهة أعباء استضافة المهاجرين

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024

غضب جماهير الزمالك بسبب احتفال فندق إقامة دريمز الغاني بالتعادل في الكونفدرالية (فيديو)

محافظ بورسعيد يتضامن مع شعبها، الغضبان يرفض دخول سوق الأسماك بسبب الأسعار

مؤشر الدولار الأمريكي يواصل القفز لقمم جديدة عالميا

رئيسة بلدية في تركيا تغلق محال للاجئين لهذا السبب وتهدد بطردهم (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

العثور على 8 جثث بالقرب من الحدود المكسيكية الأمريكية

قرار عاجل من السلطات الليبية استعدادا لتقلبات جوية مرتقبة

"مربى الدوقة"، صديقة ميجان ماركل تتعرض للسخرية بعد جلسة تصوير

وزنه أكبر من 4 أفيال صغيرة، تحول كبير في حياة أسمن رجل بالعالم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم الاثنين 22-4-2024

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024

تعرف على الأسعار الجديدة للتبغ المسخن

أسعار الأسماك اليوم الإثنين، البلطي يواصل الانخفاض في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

لماذا يدعم الطباخون وعمال الكازينوهات والفنادق بايدن ضد ترامب (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحرامي في المنام وعلاقته بالهم والكرب والمرض

هل يجوز عمل المرأة دون إذن زوجها؟، رد حاسم من الإفتاء

الأزهر للفتوى يوضح فضل صيام الأيام البيض من شهر شوال

المزيد
الجريدة الرسمية