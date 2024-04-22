وزيرة التضامن: مصر تستضيف على أراضيها 9 ملايين ضيف وأبوابها مفتوحة للأشقاء (صور)

سلم كل من الدكتورة رانيا المشاط، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، شهادات التخرج للمتدربين من أبناء محافظة أسوان والدول الشقيقة عقب اجتيازهم للبرامج التدريبية الخاصة بتصميم الجرافيك، والتسويق الإلكترونى، والتى حصلوا عليها داخل أروقة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وعقب إلقاء الكلمات للوزراء فى حضور السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الإتحاد الأوربى، وجيان بياترو بوردينيو، مدير ممثل المكتب القطري لبرنامج الأغذية العالمي بمصر، وأيضًا الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور علاء عبد البارى نائب رئيس الأكاديمية، والدكتور عطا الله حشاد مدير الفرع بأسوان.

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27 مركز إغاثة

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة لديها ٢٧ مركز إغاثة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم تقديم خدمات الإغاثة لضيوف مصر من اللاجئين وإعادة دمجهم في المجتمع، مشيرة إلى دور الهلال الأحمر المصري الذي لديه ٣٢ ألف متطوع، ويقدم دعما إلى ١٤ دولة في الخارج، فضلا عن بنوك الدم والقوافل الطبية، مشددة على أن الوزارة تشرف على منظمات المجتمع المدني، وهناك جمعيات متخصصة في الاستجابة السريعة للإغاثة.

وأضافت القباج أنه تم تقديم بعض الخدمات للوافدين السودانيين على إثر الصراعات المسلحة التي طرأت على الوضع في السودان في منتصف العام الماضي، خاصة المرأة التي تم استخدامها في الصراع بشكل يتنافي مع حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن مصر أبوابها دائما مفتوحة للأشقاء وتستضيف على أراضيها ٩ ملايين ضيف يحظون بكافة الخدمات التي يحصل عليها المواطنون، وهناك لجنة متابعة تحت مظلة دولة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة حصر ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة يتعاظم دورها أكثر في مرحلة ما بعد الإغاثة، وهو ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، خاصة النساء والأطفال لحمايتهم من كافة أشكال العنف، حيث هناك حياة متكاملة ما بعد الإغاثة، حيث يتم التشجيع على عمل مشروعات مشتركة بين المصريات والسودانيات لتسهيل عملية الدمج، فضلا عن توفير مساحات صديقة للأطفال السودانيين وإدراكهم بالحضانات.

فيما أكد اللواء أشرف عطية على أن أسوان تشهد خلال الفترة الحالية زخم كبير من الزيارات للوزراء وكبار الشخصيات لحضور العديد من الفعاليات والإحتفالات فى ظل الطفرة الغير مسبوقة فى كافة المجالات، والتى تأتى نتيجة روح التعاون والتلاحم بين المحافظة والمنظمات الدولية والمجتمع المدنى والشراكات المتميزة مع الإتحاد الأوربى وبرنامج الأغذية العالمى.

وأوضح بأن كل ذلك تحقق ويتحقق على أرض زهرة الجنوب نتيحة لما شهدته من مشروعات كبرى فى التطوير والتجميل والتحديث، فضلًا عن مشروعات البنية التحتية والمحاور والطرق وغيرها الكثير وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو الذى يتكامل مع ما تمتلكه عاصمة الإقتصاد الإفريقى من ثروات تعدينية ومحجرية وطبيعية لتكون بذلك جاذبة للسينما والفنون، وفتح آفاق جديدة من الإستثمارات بالتعاون مع شركاء النجاح.

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