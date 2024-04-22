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وزنه أكبر من 4 أفيال صغيرة، تحول كبير في حياة أسمن رجل بالعالم

أسمن رجل في العالم،
أسمن رجل في العالم، فيتو

تعتبر السمنة والوزن الزائد من أخطر الأمور التي تهدد حياة الإنسان، ففي واقعة غريبة من نوعها نجح أسمن شخص في العالم في فقدان جزء كبير من وزنه، الأمر الذي تسبب في حدوث تغيرات إيجابية في حياته.

حياة أسمن رجل في العالم 

وكان  وزن الرجل الذي يدعى خوان بيدرو فرانكو، يعادل وزن 4 أفيال صغيرة، أي 590 كيلو جرامًا وكان من الصعب جدًا على خوان الذهاب إلى الحمام لذلك أدرك أنه يجب عليه أن يتصرف لأنه على وشك الموت.

وعمل الرجل البالغ من العمر 40 عامًا للتخلص من الوزن الزائد بعد أن دفعته تجربة الاقتراب من الموت المرعبة إلى بذل مجهود جبار. 

وتعود معاناة خوان مع الوزن الزائد منذ أن كان طفلًا، حيث تجاوز 63 كيلو عندما كان عمره ست سنوات فقط وعندما بلغ 17 عامًا، ارتفع وزنه إلى 210 كيلو جراما.

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وحطم خوان الرقم القياسي العالمي عندما كان عمره 32 عامًا، ووزنه 586 كيلوجراما، وأصبح طريح الفراش بسبب زيادة حجمه فأصبح يرتدي حفاضًا لعدم قدرته على الذهاب إلى الحمام.

وعن زيادة وزنه قال خوان لـ موسوعة جينيس للأرقام القياسية: "جسدي اتبع طريقه الخاص دون أي سيطرة على الإطلاق"، "حاولت اتباع نظام غذائي يوما بعد يوم، ولكن لم ينجح أي شيء وأصبحت يائسا".

تحولات جذرية في حياة أسمن رجل في العالم 

وبعد أن أدرك أنه إذا واصل أسلوب حياته، فسوف يستسلم جسده قريبًا، بدأ خوان اليائس في البحث عن المساعدة.

وكان طوق النجاة لخوان عندما وافق أخصائي السمنة في جوادالاخارا بالمكسيك على إجراء عملية جراحية حيث تمكن خوان من مغادرة سريره لأول مرة منذ سنوات لحضور الجراحة.

وأثناء وجود خوان في المستشفى، تم تشخيص إصابته بمرض السكري من النوع الثاني، وخلل في الغدة الدرقية، وارتفاع ضغط الدم، والسوائل في رئتيه.

وقال وقتها: "أهم شيء بالنسبة لي هو أن أتمكن من المشي مرة أخرى. لم أغادر المنزل منذ ست سنوات أو حتى أمشي في أي مكان".

في السنوات الثلاث الماضية، فقد خوان 52 حجرًا أي 330 كيلو جرامًا من وزنه بشكل لا يصدق، ووزنه 41 حجرًا  أي 260 كيلو جرامًا في عام 2023.

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السمنة الوزن الزائد اسمن رجل في العالم موسوعة جينيس

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