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محافظات

انطلاق مهرجان الهجن بمدينة العريش اليوم ضمن احتفالات شمال سيناء بعيدها القومي

سباق الهجن،فيتو
سباق الهجن،فيتو

 تشهد محافظة شمال سيناء اليوم الاثنين انطلاق مهرجان الهجن، ضمن احتفالات المحافظة بعيد تحرير سيناء بمشاركة عدد من المهتمين برياضة الهجن من المحافظات الأخرى.

اليوم انطلاق مهرجان للهجن بمدينة العريش ضمن احتفالات شمال سيناء بعيدها القومي

 كان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أعلن أن المهرجان يقام  بمناسبة احتفال محافظة شمال سيناء بالعيد القومي، وبحضور عدد من المحافظات المصرية المهتمة برياضة الهجن، لافتا إلى إقامة عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية ومعرض للمنتجات السيناوية على هامش السباق.

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أضاف المحافظ، أن محافظة شمال سيناء من أوائل المحافظات التي أنشئ بها نادى ومضمار للهجن بمنطقة الكيلو ١٧ غرب العريش، حيث لا يوجد لهما مثيل في باقي محافظات الجمهورية.

ووجه المحافظ برفع كفاءة مضمار الهجن والمبنى الإداري والمنصة الرئيسية وصالة كبار الزوار والبوابة الرئيسية وواجهة النادي ومنطقة السوق، الى جانب تجريد الطريق المؤدى للنادي وإزالة الرمال من عليه، وإنارة أعمدة الكهرباء بطول الطريق ورفع كفاءة الإنارة الداخلية، وتوفير مولد كهرباء احتياطي كاتم للصوت، بالإضافة الي توفير سيارة مياه بصفة دائمة.

وشدد المحافظ على توفير نقطة طبية مزودة بطبيب وطاقم تمريض، وتواجد سيارتي اسعاف بصفة دائمة، بجانب الكشف الطبي البيطري علي الجمال المشاركة في السباق وتقديم الخدمات البيطرية على مدار يومي السباق.

وأعلن المحافظ عن تخصيص عدد من الاتوبيسات من ديوان عام المحافظة بالمجان لنقل الجماهير والمواطنين من مختلف مدن ومراكز المحافظة وخاصة وسط سيناء إلى  مضمار نادى الهجن.

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