جوجل يحتفي بيوم الأرض العالمي، تعرف عليه وأسباب الاحتفال به

يوم الأرض العالمي، يحتفل محرك البحث الشهير “جوجل”، اليوم الإثنين، 22 أبريل من كل عام، بيوم الأرض العالمي.

جوجل يحتفل بيوم الأرض العالمي

وقام جوجل بتغيير شعاره بمجموعة من الصور الجوية من الأرض، التي تسلط الضوء على بعض المناطق التي تم إحراز فيها تقدم نحو مستقبل أكثر استدامة.

جوجل يحتفل بيوم الأرض العالمي

يوم الأرض

ويوم الأرض، هو التقدّم المحرز في مجال التغيّر المناخي يوم الأرض 2024، الذي أصبح هاما للغايات في هذه الفترة من حياتنا ويحتفل العالم سنويا 22 من شهر أبريل، بحدث هام للغاية وذلك بعد التغيير المناخي الذي أصبح يهدد الأرض ويهدد البشرية والتقدم التكنولوجي.

الاحتفال بيوم الأرض

تم الاحتفال بيوم الأرض لأول مرة في عام 1970، عندما خرج 20 مليون شخص إلى الشوارع للاحتجاج على التدهور البيئي، وبدأ هذا الحدث بسبب تسرب النفط في سانتا باربرا عام 1969، بالإضافة إلى قضايا أخرى مثل الضباب الدخاني والأنهار الملوثة.

ولأكثر من نصف القرن التالي، استمر يوم الأرض في لعب دور مهم في النشاط البيئي.

في حين تم التوقيع على اتفاقية باريس التاريخية، التي تجمع ما يقرب من 200 دولة معًا في تحديد هدف مشترك للحد من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، في يوم الأرض 2016.

يهدف يوم الأرض إلى بناء أكبر حركة بيئية في العالم لإحداث تغيير تحويلي للناس والكوكب، فقد تهدف مهمة تلك الحركة في تنويع وتثقيف وتنشيط الحركة البيئية في جميع أنحاء العالم.

ووفقًا للأمم المتحدة، يتم الاحتفال باليوم الدولي لأمنا الأرض لتذكير كل واحد منا بأن الأرض وأنظمتها البيئية توفر لنا الحياة والغذاء.

كما يقر هذا اليوم أيضًا بالمسؤولية الجماعية، وفقًا لإعلان ريو لعام 1992، لتعزيز الانسجام مع الطبيعة والأرض لتحقيق توازن عادل بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لأجيال البشرية الحالية والمقبلة.

يوفر هذا اليوم فرصة لرفع مستوى الوعي العام في جميع أنحاء العالم بالتحديات المتعلقة برفاهية الكوكب وجميع أشكال الحياة التي يدعمها.

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