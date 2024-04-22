عرض المسرحية الغنائية "شهرزاد" بقصر ثقافة روض الفرج (صور)

يشهد قصر ثقافة روض الفرج، تقديم العرض المسرحي الغنائي "شهرزاد"، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

مسرحية شهرزاد

أحداث العرض مستوحاة من أوبريت "شهرزاد" للشاعر بيرم التونسي، وتدور أحداثه حول أميرة تدعى "شهرزاد" في العقد الثاني من عمرها، تحكم مملكة ورثتها عن أبيها، ويحميها جيش من المرتزقة.

وأوضح المخرج محمود عطية أن العرض جاء كمحاولة لإعادة إحياء المسرح الغنائي، من خلال التجديد في عنصري الموسيقى والغناء، مع الالتزام بكلمات النص، واللحن الأصلي لمؤلفه الفنان سيد درويش.

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مسرحية شهرزاد

"شهرزاد" أداء فرقة قصر ثقافة روض الفرج، توزيع عبد الله رجال، قيادة أوركسترا عادل مصطفى، تصميم ملابس منال حسين، تصميم استعراض سيد فاروق، ديكور علاء الحلوجي، مخرج منفذ هبة حسن.