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ثقافة وفنون

المطربة حنان تحتفل بزواج ابنتها بحضور زوجها سامح الصريطي (فيديو)

المطربة حنان تحتفل
المطربة حنان تحتفل بزواج ابنتها، فيتو

احتفلت المطربة حنان بزواج ابنتها “أميرة” في حفل جمع الأصدقاء والأقارب في أجواء مبهجة وشاركها فرحتها زوجها سامح الصريطي.

حفل زفاف ابنة المطربة حنان 

وكشفت الإعلامية سهير جودة عن مقطع فيديو من حفل “الزفاف” وظهرت المطربة حنان وهي ترقص مع ابنتها وظهرت السعادة على وجه زوجها سامح الصريطي.

سامح الصريطي وحنان، ومن ناحية أخرى كانت قالت ابتهال ابنة الفنان سامح الصريطي: "أنا حسيت من أول يوم شُفت فيه حنان إن فيه كيميا بينهما وشُفت أنها ممكن تتجوز بابا، وأنا كنت بشجعه أنا وآية إنه يتجوز بس هو كان رافض الفكرة، بس حسيت إنه لما يعرف حنان هيتجوزها".

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كيميا حنان وسامح الصريطي

وتابعت خلال لقائها ببرنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس بقناة “دي إم سي”: "حبيت حنان كشخص لوحدها وحسيت إننا هنبقى مرتاحين في وجودها ودا أمان الأمان، أنا أصلًا بحب أغني فعلشان كده متقابلين مع حنان وهي كمان رقيقة وحنينة وتشبه آية أختي".

حب أغاني حنان 

وأضافت: "أنا وعمري 6 سنوات قلدت الفنانة حنان من كتر حبي ليها وسماعي لأغانيها وطريقتها في الغناء وعلي المسرح، وكنت حافظة أغانيها في فترة المراهقة، بابا عمره ما انتقد ذوقي في الموسيقى وكان سايبني براحتي".

تقليد حنان

وقلدت ابتهال، الفنانة حنان وهي تغني أغنية "يا قمر" وسط انبهار إسعاد يونس، موضحة: "ابتديت في الثانوية أغني وألحن وأقوم بتأليف الأغاني وعملنا فرقة مع صديقي حسن الشافعي، وغنيت مع فرقة الصحابجية"

في نفس اللقاء، قال الفنان سامح الصريطي: "حسيت تجاه مراتي الفنانة حنان بدرجة قرب شديدة الفترة الأخيرة وحسيت إن الإحساس اللي جواها هو اللي جوايا".

 

عرض الزواج من حنان 

وأضاف: "لما زُرت حنان في بيتها، قلت لها أظن مش فاضل غير إننا نتجوز وما كنتش رايح راسم على طلب الجواز لما زُرتها بس لقيتها فرصة مناسبة في وجود ابنها هشام، والبقدونس اللي أخدته لها دي إشارة على الاهتمام واني فاكر إنها بتحب البقدونس، وبعدين قُلت لها فكري وخدي وقتك في فكرة زواجنا".

 

شرط حنان للزواج من سامح الصريطي

وتابع: "لما سافرت حنان ألمانيا ابتدينا نتكلم كما لو كنت ما قُلتش حاجة، ونتعامل زي الأول لحد لما حسيت في إجابتها والحوار إنها موافقة على الزواج، فقالت لي أنا موافقة بس فيه شرط إني بالنسبة لي بناتي ابتهال وآية يوافقوا وهشام وأميرة ولادها يوافقوا، وأنا بمجرد لما قُلت لابتهال لقيت فرحة شديدة وفرحت لي جدًّا وابتديت أكلم آية في لندن فقالت لي طب يلا هنزل علشان نعمل فرح".

 

الهروب من ضجة السوشيال ميديا 

ولفت سامح الصريطي: "اتفقنا إننا نعيش في هدوء بعيد عن الأضواء علشان ضجة السوشيال ميديا، وقلنا مش هنقول اللي يقابلنا صدفة ونخلي الموضوع يبقى هادي ونعيش في الضل ونستمتع بحياتنا، وأنا أصلًا كنت معجب بيها من أول لحظة شُفتها وشُفت فن وإبداع في مرحلة، وقلت لها أنا وجداني متربي على أم كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب بس بحب غناكم مع إن غناكم مش ذوقي ولكن من يوم ما شُفتها وأنا حاسس إنها ملفتة ومنطلقة ومحترمة ومحافظة على شكلها وسلوكياتها وهادئة وجاذبة ليَّ ودا اللي شدني لها فقلت على الأقل أكسبها كصديقة".


مواصفات حنان وتسريب خبر الزواج 

واستطرد: "اللي خلاني عايز أتجوز لإني حسيت إن حنان فيها المواصفات اللي تخليها رفيقة دربي لنهاية عمري، وكان كل اللي يهمني إننا نعيش حياتنا في هدوء وسلام وسعادة بعيد عن ضوضاء السوشيال ميديا والأضواء، لكن قلنا للمحيطين بينا، لحد لما خبر زواجنا اتسرسب وتفاجأنا لقينا الدنيا اتقلبت وأنا في الأول اتخضيت وقلقت لينهار الهدوء بتاعنا، بس لقيت فرحة 99.9% بزواجنا خلاني مبسوط وفرحت أوي، ولو كنت أعرف أن خبر زواجنا هيسعد الناس كنت أعلنته من زمان، وكل لما حد يشوفنا يبارك لنا ويهنينا، وما اتعورناش لحد دلوقتي من الإعلام".

 

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