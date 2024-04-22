التفاصيل الكاملة لحفل تامر عاشور المقبل، الموعد وأسعار التذاكر

يعيش المطرب تامر عاشور، خلال هذه الفترة الحالية حالة من الانتعاش الفني، حيث إنه يستعد لإحياء حفل جديد وذلك بعد تألقه مؤخرا في حفل عيد الفطر لعام 2024 والذي أقيم بالمملكة العربية السعودية.

أما عن تفاصيل حفل تامر عاشور الجديد فمن المقرر إقامته يوم 10 مايو المقبل في منطقة التجمع الخامس ومن المتوقع أن الحفل يشهد إقبالا جماهيريا كبيرا

أسعار تذاكر تامر عاشور في التجمع الخامس

وجاءت أسعار حفل تامر عاشور في التجمع الخامس كـ الآتي الفئة الأولى بـ 20 ألف جنيه وهي طاولة لـ 10 أفراد، والفئة الثانية بـ 2000 جنيه والفئة الثالثة 400 جنيه.

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أغنية هيجيلي موجوع

وحققت أغنية هيجيلي موجوع لتامر عاشور نجاحا كبيرا، حيث اكتسحت مواقع التواصل الاجتماعي وقام بغنائها العديد من رواد السوشيال ميديا وتفنن البعض في تقليد أداء وإحساس تامر عاشور.

وكانت أغنية هيجيلي موجوع حققت 34 مليون مشاهدة على اليوتيوب بعد شهر من طرحها لتسجل المركز الـ 13 على العالم كأفضل فيديو كليب على اليوتيوب والمركز الـ75 على العالم كأفضل أغنية على اليوتيوب والمركز الأول في جميع الدول العربية.

أغنية هيجيلي موجوع

وأغنية "هيجيلي موجوع" أحدث أعمال المطرب تامر عاشور، من كلمات محمود عليم، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمرو الخضر.