ضبط 6.5 طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك بالمنوفية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بشن حملات مكثفة من قبل مديرية الطب البيطرى على محال ومخازن بيع الأسماك المملحة قبل حلول شم النسيم، لضبط الأسماك الفاسدة ومصادرتها.

وفى ضوء تلك التوجيهات كلف الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور هانى شمس الدين مدير عام الصحة العامة والمجازر، ووليد شبل مدير التفتيش بديوان عام المحافظة وأطباء إدارة المجازر وتفتيش اللحوم الدكتور عمرو الزرقانى والدكتور مادح الشرقاوى وجهاز حماية المستهلك.

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حملة على مخازن ومحال بيع الأسماك المملحة بمركز تلا

جاء تشكيل تلك اللجنة للمرور على الأسواق ومخازن الأسردين والأسماك المملحة فى مركز تلا بمناسبة أعياد شم النسيم.

وتمكنت اللجنة من ضبط 6 طن ونصف أسماك سردين مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى وأسماك مجهولة المصدر فى مخازن سردين بمركز تلا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار اللازم.