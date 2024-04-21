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سياسة

لجنة الرواد بالصحفيين تحتفل بأيمن عبدالمجيد بحضور النقيب والسكرتير العام

احتفال رواد المهنة
احتفال رواد المهنة بالصحفيين بأيمن عبد المجيد،فيتو

نظمت رابطة الرواد بنقابة الصحفيين اليوم الأحد، حفلًا للكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد عضو مجلس النقابة رئيس لجنة المعاشات، بمناسبة توليه  رئاسة تحرير جريدة وبوابة روزاليوسف، بحضور الكاتبين الصحفيين خالد البلشي نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم السكرتير العام.

حفل رواد المهنة بالصحفيين 

ونظم الحفل  مجلس  إدارة الرابطة، برئاسة الكاتب الصحفي مصطفى عبدالخالق وعضوية الكاتبين الصحفيين محمود الشيخ وحامد ذهني وعدد كبير من الأساتذة الرواد.

ووجه عبدالمجيد، الشكر لأساتذة المهنة، مؤكدًا أن رمزية هذا الاحتفاء تفوق التصور، كونه نابعًا من محبة مخلصة من رواد المهنة، كنز المهنة وخبراتها وشيوخها.

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تعديل قانون نقابة الصحفيين 

ووجه الأساتذة الرواد التحية لعبدالمجيد، مؤكدين أن ما لمسوه من إخلاصه في خدمة شيوخ المهنة والاحتفاء بهم وتكريمهم وتبني قضاياهم وفي القلب منها حقوقهم المعنوية بضرورة تعديل قانون النقابة لمنحهم حق التصويت والترشح، وكذا المساواة بالمشتغلين في الحقوق المالية، يعكس إخلاصًا وتفانيًا في تحمل المسؤوليات النقابية.

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تولي أيمن عبد المجيد رئيس ا لمجلس جريدة وموقع روز اليوسف رواد مهنة الصحافة الصحفيين

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