الإثنين 22 أبريل 2024
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محافظات

ضبط كميات كبيرة من السلع المدعمة والفاسدة في حملات للتموين بالمنوفية

ضبط ١٠٠ إسطوانة غاز،فيتو
ضبط ١٠٠ إسطوانة غاز،فيتو

كثفت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية فى محافظة المنوفية، من حملاتها لضبط محتكرى السلع وتحرير محاضر للمخالفين لضبط الأسواق فى المحافظة.

 

ضبط 101 طن سكر مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

وكشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن ضبط ١٠١ طن ونصف سكر ودقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، ٢ طن نخالة خشنة، ١٤٥ كرتونة دهان مجهولة المصدر، ٥٠ كيلو سمك غير صالحة للإستهلاك الآدمي، ١٠٠ اسطوانة بوتجاز.

 

 جاء ذلك خلال تقرير تلقاه محافظ المنوفية  عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت التموينية والأسواق والمحلات العامة والمخابز على مدار ثلاثة أيام متتالية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

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تحرير محاضر تموينية للمخالفين

 حيث أسفرت الحملات عن تحرير ٤١٤ محضر تمويني تنوعت ما بين ٢٥٨ محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و١٥٦ مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر الرسمى.


ومن جانبه أشار المحاسب أسامة عز الدين  وكيل وزارة التموين بالمنوفية، إلى أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها ٣ محاضر جنح بمركزى السادات وأشمون لحيازة طن ونصف دقيق مدعم  قبل بيعها بالسوق السوداء  بهدف تحقيق أرباح بطرق غير شرعية، ومحضر جنح مركز أشمون ضد صاحب مخزن تعبئة مواد غذائية لتصرفه فى كمية ١٠٠ طن سكر بقصد البيع فى السوق السوداء بدون وجه حق.

ضبط 100 اسطوانة غاز

فيما تم تحرير محضر جنح مركز تلا ضد محل أعلاف لحيازته ٢ طن نخالة خشنة بدون مستندات ومجهولة المصدر، ومحضرين احدهما ضد صاحب مستودع بمنوف لحيازته ١٠٠ اسطوانة بوتجاز، والآخر ضد صاحب محل اسماك  بالباجور لحيازته ٥٠ كيلو سمك غير صالح للإستهلاك الأدمى، كما تم تحرير محضر  ضد صاحب محل للدهانات ببركة السبع لحيازته ١٤٥ كرتونة دهانات بدون مستندات ومجهولة المصدر.


يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي، للتأكد من إنتظام عملية استلام القمح من المزارعين تزامنا مع موسم الحصاد باعتباره سلعه استراتيجية تمثل الأمن الغذائي للمواطنين.


هذا وقد شدد محافظ المنوفية على استمرار  تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومحال بيع السلع ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري.

 

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مديرية التموين والتجارة الداخلية اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية المنوفية محافظة المنوفية حملات تموينية بالمنوفية

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