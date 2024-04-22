الإثنين 22 أبريل 2024
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اقتصاد

مؤشر المعدن الأبيض، صعود التداولات العالمية للفضة الإثنين

الفضة، فيتو
الفضة، فيتو

مؤشر الفضة، مع انتهاء الربع الأول من عام 2024 نجد أن الاهتمام بالفضة يتزايد من قبل المصريين، لتحتل مكانة على خريطة مدخراتهم، وذلك بعد الارتفاع القياسي في أسعار الذهب والذي أصبح الاستثمار فيه يتطلب ميزانية قد لا تكون متاحة لدى البعض لتصبح الفضة هي البديل المناسب في هذه الحالة. 

اقرأ التالي: حركة مؤشر الفضة عالميًّا، أسعار المعدن الأبيض في مصر الأربعاء 

 

 

اسعار الفضة، فيتو 

 

أسعار الفضة فى مصر اليوم الإثنين 22 أبريل 2024 

واستقرت أسعار الفضة اليوم في مصر، بحركة التداولات، وتعرض “فيتو” سعر الفضة يوميًّا وفق تقلبات السوق لحظيًّا. 

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اقرأ التالي: مؤشر الفضة عالميا، أسعار المعدن الأبيض في مصر (آخر تحديث)

 

التحليل الفنى لمؤشرالفضة العالمى، فيتو 

 

أسعار الفضة (Silver) بحركة التعاملات

الفضة (Silver) واحدة من المعادن الثمينة التي تجذب الاستثمارات والاهتمام في جميع أنحاء العالم وبما أن سوق الفضة يشهد تقلبات مستمرة في الأسعار، تعد متابعة التحركات الخاصة بأسعار الفضة أمرًا مهمًّا للمستثمرين وأصحاب الاهتمام بهذا المجال.

وخلال السطور التالية تستعرض "فيتو" تحديثًا لحظيًّا لسعر الفضة (Silver) في مصر بحركة التعاملات.  

اقرأ التالي: بكام سعر جرام الفضة، اتجاه مؤشر المعدن الأبيض ‏عالميًّا

 

سعر أونصة الفضة أبريل 2024 

سجل مؤشر الفضة العالمي اليوم   نحو 24.85 دولار للأوقية. 

سعر الفضة النقية عيار 999

سجل سعر الفضة النقية عيار 999 اليوم نحو 42.64 جنيه. 

سعر الفضة البريطانية عيار 958

سجل سعر الفضة البريطانية عيار 958 اليوم عند 40.85 جنيه. 

سعر الفضة الإسترليني عيار 925

سجل سعر الفضة الاسترليني عيار 925 اليوم نحو 39.45 جنيه. 

سعر الفضة العملات عيار 900

سجل سعر فضة العملات عيار 900 عند مستوى 39.06 جنيه. 

سعر الفضة المجوهرات عيار 800

سجل سعر فضة المجوهرات عيار 800 اليوم عند 34.12 جنيه. 

تحركات الفضة والذهب

مما سبق يتضح لنا أن الفضة أثبتت أنها بديل آمن لحفظ المدخرات وتحافظ على الأموال من الآثار السلبية لتقلبات الاقتصاد وانخفاض قيمة العملة، لتلعب نفس دور الذهب في الأسواق، غير أنها تتميز عن الذهب بانخفاض سعرها وإمكانية الاستثمار فيها بمبالغ منخفضة قد لا تكون مناسبة للاستثمار في الذهب.

 

الفضة، فيتو 

 

تأثر سوق الفضة بعدة عوامل 

 سعر الفضة في مصر اليوم، استقرت أسعار جرام الفضة في مصر اليوم، حيث تعتبر السوق المصرية من أهم الأسواق الناشئة في مجال التجارة والاستثمار، ومن المهم أن نلاحظ أن سعر الفضة في مصر يتأثر بعدة عوامل، مثل: 

  • العرض والطلب.
  • الأحداث الاقتصادية العالمية.
  • تقلبات سوق العملات.

اقرأ التالي: سعر جرام الفضة، حركة تداولات مؤشر المعدن الأبيض ‏عالميًّا

حركة تعاملات المعدن الأبيض "الفضة" ‏عالميًّا

 المعدن الأبيض "الفضة" على وشك تكبد رابع خسارة أسبوعية على ‏التوالي عالميًّا، بسبب ضغط ارتفاع العائدات الأمريكية على الأصول غير المدرة للعائد، ‏بجانب تجدد الشكوك حيال الطلب الصيني بعد صدور بيانات اقتصادية أقل من ‏التوقعات في أكبر مستهلك للمعادن والسلع فى العالم.، حيث سجلت أونصة الفضة  البالغ وزنها (31.3) جرام، بحركة التعاملات العالمية عند  23.14 دولار. 

اقرأ التالي: سعر الجنيه الذهب بحركة تعاملات مساء اليوم الجمعة بالأسواق (آخر تحديث)

 

الفضة، فيتو 

 

سبائك الفضة تجذب شرائح مختلفة للاستثمار 

وجدت سبائك الفضة عملاء جددًا من شرائح مختلفة من فئات المجتمع، مع زيادة التخوف من ارتفاع معدلات التضخم، والبحث عن الاستثمارات الآمنة، التي تمكنهم من الاحتفاظ بقيمة أموالهم، بل وتحقيق أرباح من فروق السعر مع ارتفاعات أسعار المعادن الثمينة وعلى رأسها الفضة، وعليه شهدت محلات الفضة إقبالًا كثيفًا بالشراء من قبل المواطنين.

اقرأ التالى: تداولات قياسية ببورصة الهند، مؤشر"Nifty 50" يرتفع خلال تعاملات الأسبوع المنصرم

ولم تكن سبائك الفضة فقط هي الوحيدة التي اجتذبت العملاء، بل أيضًا اتجهوا إلى شراء المشغولات المصنوعة من الفضة التي تتميز بالأناقة والتصاميم الجذابة الراقية، وتعد الفضة أرخص ثمنًا من الذهب والمعادن الأخرى، وعليه تستطيع جميع الطبقات شراء الفضة باعتبارها استثمار آمن وبسيط وسهل.

 

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ابريل 2024 سعر الفضة النقية عيار 999 سعر الفضة البريطانية عيار 958 سعر الفضة الاسترلينى عيار 925 سعر الفضة العملات عيار 900 سعر الفضة المجوهرات عيار 800 Silver

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