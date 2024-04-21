محاكمة مدير أعمال حلمى بكر السابق في اتهامه بالاستيلاء منه على أكثر من مليوني جنيه غدا

تنظر محكمة جنايات الجيزة، غدا، محاكمة مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر السابق لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي كبير منه، عن طريق النصب.

وخلال جلسات المحاكمة السابقة قدم دفاع المتهم مستندا يفيد بأن حلمي بكر “استلف” من مدير أعماله 3 ملايين جنيه، تضمن ورقة “استلمت أنا حلمي بكر مبلغ ٣ ملايين جنيه من نور…. على أن أقوم برده يوم ٢٤ ديسمبر”.

وعندما سألت هيئة المحكمة سامح القناوي دفاع الموسيقار عن رأيه، قال إن “المتهم قدم صورة من المستند وليس الأصل، كما أنه ليس من المنطقي أن يستلف شخص من آخر ٣ ملايين جنيه، ويكتب بها ورقة سطر واحد"، وقدم دفاع الموسيقار طعنا على المستند.

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وأفاد دفاع الموسيقار خلال الجلسة بأن تقديم المتهم ورقة بذلك، يعد إقرارا منه علي أنه أخذ الأموال، ويحاول الخروج من الاتهام، بأن الموسيقار استلف منه في وقت سابق ٣ ملايين جنيه، وقال “مفيش مدير أعمال بيسلف صاحب الأعمال ٣ مليون جنيه، ولو بالفعل استلفهم منه أعتقد أنه كان قد كتب في الورقة التي سحب بها الأموال من البنك أنها سداد دين وليس لشراء شقة”.

وكانت النيابة العامة برئاسة المستشار باسل عمرو وكيل النائب العام بنيابة العجوزة الجزئية، في جلسة 27 ديسمبر 2023، قد أمرت بإحالة المتهم في القضية رقم 23030 لسنة 2023 جنح العجوزة، للمحاكمة الجنائية، وفق الأوراق جنحة بالمادة ٣٣٦ / ١ من قانون العقوبات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم نور أ.، في ٢٠٢٣ بدائرة قسم العجوزة، قام بالاستيلاء علي المبالغ المالية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه حلمي عيد محمد بكر، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بمشروع كاذب.

أقوال دفاع الموسيقار حلمي بكر في القضية

واستمعت النيابة العامة بالجيزة للمحامي سامح ثابت وكيلًا عن الموسيقار حلمي بكر في بلاغه ضد مدير أعمال موكله السابق واتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر باثنين مليون ومائتين وثمانين ألف جنيه مصري.

أمر الإحالة

س: ما طبيعة شكواك؟

ج: تضرر موكلي من المدعو نور.أ والذي كان يعمل مدير أعماله وذلك لقيامه بالنصب والاحتيال على موكله والاستيلاء على مبلغ اثنين مليون ومائتان وثمانون ألف جنيه مصري بعد إيهامه بربط المبلغ المالى خاصته في بنك سي اي بي والذي يقدر بحوالي اثنان مليون وأربعمائة ألف جنيه بشهادة ۱۸ بالمائة، وحضر أحد موظفى البنك وأخذ توقيع موكله بالشقة سكنه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو فى حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص وحضر لإثبات الواقعة واتخاذ اللازم قانونا.

س: ما هي الطرق الاحتيالية التي أتاها المشكو فى حقه وتمكن بواسطتها من الاستيلاء على الأموال؟

ج:هو إيهام موكلي بربط المبلغ الخاص به وهو اثنان مليون وأربعمائة ألف جنيه مصري ببنك سي أي بي. بشهادة 18 بالمائة وعقب ذلك قام بعمل قرض شخصي وتحويله لحسابه الخاص.

أقوال محامي المجني عليه

س: على أي أساس قمت بتسليم المشكو في حقه؟

ج: لربط المبلغ الخاص بموكلي بينك سي آي بي بشهادة 18 بالمائة.

س: ما هو إجمالي المبلغ الذي استولى عليه المشكو في حقه؟

ج: هو مبلغ اثنان مليون ومائتان وثمانون ألف جنيه مصري.

س: هل تتهم المشكو في حقه بشيء؟

ج: اتهمه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على المبلغ المالي.