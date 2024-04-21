وزير التموين يصدر توجيهات جديدة لتنظيم تداول السكر الحر

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية التوجيه الوزارى رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٣م بشأن تنظيم تداول السكر الحر المنصرف للشركات ومراكز التعبئة.

وتضمن التوجيه الوزاري اقتصار تداول اى كميات وأرصدة متوافرة من السكر الحر بسعر ۲۷ جنيه بدائرة المحافظة سواء كانت بفروع شركتى الجملة العامة / المصرية ، أو أية أرصدة أخرى متوافرة لدى مصانع التعبئة بالمحافظة على صرفها وتوزيعها بموجب البطاقات التموينية الذكية للموطنين عند صرف المقررات التموينية وبذات الاسعار

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وأشار التوجيه الوزاري إلى قيام المديرية بتعلية اى كميات أو ارصدة متوافرة بدائرة المحافظة من السكر الحر بسعر ( ۲۷ ) جنيه / كجم، موجودة لدى مصانع التعبئة على أرصدة فروع شركة الجملة بالمحافظة ( العامة / المصرية ) على ان تقوم شركة الجملة التي تم تعليه كميات السكر على ارصدة الفروع التابعة لها بتسوية المستحقات المالية الخاصة بمصانع التعبئة طبقا لسعر صرف السكر الحر للبدالين التموينيين ومشروع جمعيتي، لتوزيعه على المواطنين بموجب البطاقات التموينية كسكر حر اضافي.

و تقوم المديرية بالرقابة والمتابعة على الكميات المتوافرة من السكر الحر سالف الاشارة إليه بفروع شركتى الجملة ( العامة / المصرية ( سواء كانت ارصدة متوافرة داخل الفرع أو كميات كانت متوافرة لدى مصانع التعبئة وتم تعليتها على رصيد فرع الجملة، للرقابة والمتابعة على صرف وتوزيع تلك الكميات على البدالين التموينيين ومشروع جمعيتى لصرفها سكر حر اضافي بموجب البطاقات التموينية للمواطنين طبقا للكميات والأسعار المقررة بالقرار.