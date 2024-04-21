مسلسل لعبة حب الحلقة 10، فريدة تقرر التلاعب بسيرين ومالك يقدم خاتم والدته لسما

مسلسل لعبة حب، دارت أحداث مسلسل لعبة حب الحلقة 10 حول نجاح سما في إنقاذ مالك ورامي من أزمة اختفاء “الكندرة” حيث قدمت أمسية ناجحة للضيوف الإيطاليين وتمكنت كذلك من إقناعهم بأنها نسيت الكندرة بالشركة وأنها سوف تسلمها لهم في اليوم التالي ويشكرها مالك على دورها.

وخلال الأمسية تسأل زوجة الضيف عن تفاصيل قصة مالك وسما فتخبرها الأخيرة أن مالك هو من سعى ورائها وأنه هو الذي طلب التقرب منها وهو من أحبها ويحرص على إظهار مشاعره في أكثر من موقف، كما تسأل الضيفة عن خاتم الخطوبة فينقذ مالك الموقف ويحضر خاتم والدته ويضعه في يد سما باعتبارها خطيبته في روايته المزيفة أمام ضيوفه.

ويعترف صديق لين المقرب بحبه لها، كما يعترف زيد أيضًا للين بحبه وإعجابه بها بعدما علم بوجود شائعات عن خطبتها، وتتمكن فريدة من إخضاع سيرين بعد حصول داني على الكندرة ولكنها وبالرغم من كل شيئ ترفض فضح أمرها بغرض إذلالها، حيث تعد خطة مفادها أن يقوم داني بالاتصال بمالك ويخبره أنه يريده بالشركة وهناك يقول أنه قد وجد الحذاء المطلوب بين الأحذية الأخرى دون الكشف عن فكرة سرقة سيرين لها، وبالرغم من أن الأخيرة كادت أن تعترف ولكن داني ينفذ خطة فريدة ويحمي سيرين لغرض في نفس فريدة، وتختتم الحلقة أحداثها بنظرة رومانسية من مالك إلى سما وهي تتأمل خاتم والدته في يدها.

أسباب ساهمت في نجاح مسلسل لعبة حب

يحظى مسلسل لعبة حب باهتمام كثير من الجمهور وهناك عدة أسباب ساهمت في نجاح المسلسل ودفعت الكثيرون لمتابعته أبرزها:

قصة رومانسية كوميدية خفيفة

ثنائية معتصم النهار ونور علي الناجحة

أبطال متميزون في أدائهم للشخصيات التي يقدمونها

الصورة الجيدة التي حرص القائمون على العمل على تقديمها خاصة أنه تم التصوير في تركيا

الإيقاع السريع للأحداث يبعد أبى فرصة للملل

تفاصيل مسلسل لعبة حب

انطلق عرض مسلسل لعبة حب ويتابعه قطاع كبير من الجمهور العاشق للدراما العربية بصفة عامة والمسلسلات المقتبسة من الدراما التركية بصفة خاصة.

والمسلسل يدور حول شاب ثري يقع في غرام فتاة فقيرة ويكتشف لاحقًا أنه قريبة له وجده هما من دفعا المال لهذه الفتاة استغلالًا لحاجتها حتى تتمكن من إيقاعه في شباكه ثم دفعه للزواج منها، ثم تتصاعد الأحداث.

أبطال مسلسل لعبة حب

ومسلسل لعبة حب مأخوذ عن المسلسل التركي الذي حقق نجاحًا كبيرًا حب للإيجار، والمسلسل العربي من بطولة نخبة من النجوم على رأسهم معتصم النهار، نور على، أيمن رضا، شكران مرتجى، جو طراد، ساشا دحدوح، أيمن عبدالسلام، حسن خليل، حازم زيدان، ساندي نحاس وبمشاركة حسام تحسين بك، والمسلسل من إخراج فيدات أويار.

التشابه بين مسلسل لعبة حب وحب للإيجار

وبالتزامن مع بدء الترويج لمسلسل لعبة حب بدأ الجمهور في التساؤل، هل مسلسل لعبة حل يشبه المسلسل التركي حب للإيجار في أحداثه، ومسلسل لعبة حب هو ذاته المسلسل التركي حب للإيجار، ولكن وفقًا لما قاله معتصم النهار في تصريحات إعلامية أنه تم تعديل الأحداث حتى تتناسب مع تقاليد وثقافات المجتمع العربي وأنه لن تكون الأحداث مطابقة بنسبة 100% من المسلسل التركي، فضلًا عن إضافة عدد من الخطوط الدرامية بالنسخة العربية.

والمسلسل التركي حب للإيجار كان قد عرض في ٢٠١٥ وكان مكونًا من ٦٩ حلقة، وكان من بطولة إلتشين سانجو وباريش أردوتش.

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