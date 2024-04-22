التصديري للصناعات الغذائية ينظم ندوة عن تطبيقات سلامة الغذاء لتقليل الفاقد الأربعاء المقبل

يعقد المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID TRADE، الندوة الإلكترونية عبر تطبيق زووم تحت عنوان"تطبيقات سلامة الغذاء لتقليل الفاقد والحد من الهدر في منشآت التصنيع الغذائي"يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 أبريل 2024.

صادرات الصناعات الغذائية تخترق 11 دولة خلال أول شهرين من عام 2024

رصد المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أهم دول العالم المستوردة للـصناعات الغذائية خلال أول شهرين من عام 2024 كالتالي

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1- احتلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 91 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 6%

2- ليبيا بقيمة 58 مليون دولار ونسبة نمو 25%

3- فلسطين بقيمة 57 مليون دولار ونسبة نمو 32%

4- السودان بقيمة 54 مليون دولار ونسبة نمو 140%

5- الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 48 مليون دولار ونسبة نمو 35%

6- الجزائر بقيمة 43 مليون دولار محققة نسبة نمو 44%

7- هولندا بقيمة 42 مليون دولار محققة نسبة نمو 97%

8- إسبانيا بقيمة 41 مليون دولار ونسبة نمو 185%

9- المغرب بقيمة 41 مليون دولار ونسبة نمو 131%

10- الأردن بقيمة 39 مليون دولار ونسبة نمو 21%

11- وفى المركز العاشر إيطاليا بقيمة 34 مليون دولار ونسبة نمو 46% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023.

صادرات الصناعات الغذائية تتجاوز المليار دولار في أول شهرين من عام 2024

بلغت صادرات الصناعات الغذائية في أول شهرين من عام 2024 حوالي 1019 مليون دولار محققة نسبة نمو قدرها 35% وقيمة نمو 265 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2024 والتي كانت قد بلغت حوالي 755 مليون دولار، وتعد تلك أعلى قيمة صادرات يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.

وبلغت صادرات شهر يناير 2024 حوالي 479 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 30% مقارنة بصادرات شهر يناير 2024 والتي بلغت 368 مليون دولار، كما بلغت صادرات شهر فبراير 2024 حوالي 540 مليون دولار بنسبة نمو في الصادرات 40% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2023 والتي بلغت 387 مليون دولار.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال أول شهرين من عام 2024 بقيمة 564 مليون دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو في القيمة 29%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 207 مليون دولار بنسبة نمو 71%% وتمثل 20% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 78 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 18%، الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 48 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 35%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 123 مليون دولار والتي تمثل 12% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.