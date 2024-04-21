وظائف مخصصة لأهالي الصعيد تعرف على التفاصيل

طرحت الشركات المنفذة للقطار الكهربائى السريع وظائف جديدة للحاصلين على عدد من المؤهلات وخاصة المؤهلات الهندسية.

وقامت شركة سياك المنفذة للأعمال الهندسية للقطار الكهربائى السريع بمخاطبة نقابة المهندسين لترشيح وطلب مهندسين من الصعيد الحاصلين على هندسة دفعات 2021 و2022 و2023 من الجامعات المعتمدة.

كشفت وزارة النقل عن معدلات تنفيذ الجسر الخاص بمسار الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع وذلك من خلال نشر تقرير مصور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وذلك ضمن مخطط الوزارة للانتهاء من أعمال تنفيذ مشروع القطار السريع.

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مشروع الخط الثاني من القطار الكهربائي السريع

يساهم القطار الكهربائي السريع من خلال الخط الثاني أو ما يسمى بالخط الأزرق في خدمة

محافظات الصعيد

والمناطق العمرانية والصناعية بغرب النيل ويبدأ الخط الثاني من شبكة القطار السريع من محطة الفيوم - بني سويف وحتى مدينة أبو سمبل بطول 1100 كم غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي.

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الخط الثاني للقطار السريع، فيتو

محطات الخط الثاني من القطار السريع

يتم إنشاء المحطات الخط الثاني من القطار السريع في مناطق تقاطع محاور النيل، على أن تكون السرعة التصميمية للمشروع 250 كم / ساعة، والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ الساعة لـ 19 قطار، والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة لـ 45 قطار، وجرارات البضائع الكهربائية 120 كم / ساعة لـ 19 جرار.

الخط الثاني للقطار السريع، فيتو

العائد من تنفيذ الخط الثاني من القطار الكهربائي السريع

يمثل العائد من تنفيذ الخط الثاني من القطارات السريعة في مجموعة من المحاور أهمها:

- تسهيل حركة تنقل الركاب داخل محافظات الصعيد.

- دعم حركة التبادل التجاري الداخلي بالسواق.

- خلق فرص استثمارية جديدة بمحافظات الصعيد.

- توفير العديد من فرص العمل داخل المحطات والمجتمعات الجديدة.

- دعم المناطق العمرانية والسكنية الجديد من خلال توفير وسائل النقل الحضرية.

- المساهمة في ربط الموانئ البرية والبحرية ودعم حركة التجارة الدولية.

الخط الثاني للقطار السريع،فيتو