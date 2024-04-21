الماكينة شدته فاتخنق، مصرع نجار أثناء عمله في الأقصر

لقي نجار في العقد السادس من العمر مصرعه مساء اليوم الأحد، أثناء عمله في ورشة نجارة بقرية الضبعية التابعة لمركز ومدينة القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى القرنة المركزي.

حادث الأقصر



تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من اللواء عاطف أبوالوفاء مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بورود بلاغ حول وفاة شخص أثناء عمله يدعى «عبدالرحيم الراوي» يبلغ من العمر 60 عاما، عن طريق الخطأ في العمل بورشة النجارة، إذ التفت الماكينة حول رقبته بواسطة «الشال» الذي يرتديه حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

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مصرع نجار موبيليا بالأقصر

وأفادت التحريات والمعلومات الأولية أن النجار المسن كان يعمل في رشة النجارة بقرية الضبعية غرب الأقصر، وأثناء العمل كان يرتدي شال قماش فوق رقبته، تطاير منه سهوا ناحية السير الخاص بالماكية لتقطيع الخشب، فسحبته نحوها، ولم يستطع النجاه منها، فتوفي في الحال.

جري نقل جثة الرجل المسن إلى مشرحة مستشفى القرنة المركزي، وتم انتداب الطبيب الشرعي للتصريح بالدفن بعد التأكد من وجود شبهة جنائية أو من عدمه، فيما حرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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