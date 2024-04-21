ماهر زين يستعد لطرح الألبوم الرابع في مسيرته
يستعد المطرب العالمي ماهر زين ، لطرح الألبوم الرابع في مسيرته الفنية ومن المقرر أن يطرح خلال الفترة المقبلة.
ألبوم ماهر زين الجديد
و أكد “زين” أنه بدأ بالفعل التحضيرات الخاصة بألبومه الرابع، مشيرا إلي أنه يقدم من خلاله للجمهور أفكارا جديدة ولغات مختلفة
وأضاف “ماهر” انه قرر أن يطرح ألبوم جديد بشكل كامل بعدما كان يعتمد علي طرح 4 أي 5 أغاني فقط علي فترات متابغدة.
ماهر زين
وفي سياق آخر، قال الفنان ماهر زين إنه يحلم بترتيل القرآن الكريم بصوته.
وأضاف خلال لقائه مع جيهان عبد الله عبر أثير إذاعة نجوم أف أم: حلم كبير لي أن أرتل القرآن الكريم بصوتي وأترك ورائي صدقة جارية بعد رحيلي، ولكني لازلت أدرس أحكام التجويد.
وحل ماهر زين ضيفًا على برنامج «أجمد 7 الساعة 7» مع جيهان عبد الله، عبر إذاعة «نجوم إف إم» للحديث عن أحدث أعماله.
وقال ماهر زين: «بحب الجمهور المصري بالتأكيد والداعمين الأساسيين لي على السوشيال ميديا دائما من مصر، وعندي جمهور كبير أيضا في إندونيسيا وهي بلد يوجد بها حوالي 200 مليون مسلم، وبدأت مسيرتي بالغناء باللغة الإنجليزية لذلك جمهوري الأجنبي كبير أيضا».
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