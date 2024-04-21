التعليم العالي تحيل واقعة ترويج صفحة وهمية لشهادات جامعية مزورة للضبطية القضائية

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أحال واقعة قيام صفحة وهمية بالترويج عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) لتزوير شهادات جامعية، إلى لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي فور رصد الصفحة، ووجه بسرعة التعاون مع الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات في هذا الشأن، ثم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

جاء ذلك تعقيبًا على ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية حول قيام صفحة وهمية بالترويج عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) لتزوير شهادات جامعية.

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كما وجه الدكتور أيمن عاشور بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقارات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الكيانات الوهمية.