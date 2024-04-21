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رياضة

مانشستر يونايتد يتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ويواجه السيتي

مانشستر يونايتد،فيتو
مانشستر يونايتد،فيتو

قادت ركلات الترجيح فريق مانشستر يونايتد لبلوغ المباراة النهائية لبطولة كآس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعدما تغلب 4 - 2 على كوفنتري سيتي، الناشط بدوري الدرجة الأولى، يوم الأحد، في الدور قبل النهائي للمسابقة.

فوز مانشستر يونايتد 

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن، بالتعادل 3 - 3، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمصلحة مانشستر يونايتد.

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وافتتح سكوت مكتوميناي التسجيل لمصلحة مانشستر يونايتد في الدقيقة 23، قبل أن يضيف زميلاه هاري ماغواير وبرونو فيرنانديش الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول و58 على الترتيب.

واستغل كوفنتري تراجع أداء نجوم مانشستر يونايتد واطمئنانهم المبالغ فيه على تحقيق الفوز، ليقلص إليس سيمز الفارق بتسجيله الهدف الأول للفريق الأبيض والسماوي في الدقيقة 71، فيما أضاف زميله كالوم أوهير الهدف الثاني في الدقيقة 79.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز مانشستر يونايتد وصعوده للمباراة النهائية، حصل كوفنتري سيتي على ركلة جزاء ترجمها حاجي رايت لهدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليلجأ الفريقان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسما بالتساوي على شوطين، لم يشهد أي جديد، لتحسم ركلات الترجيح الموقف في النهاية.

وضرب مانشستر يونايتد موعدا في المباراة النهائية الشهر المقبل مع جاره اللدود مانشستر سيتي حامل اللقب، الذي تغلب 1 - صفر على تشيلسي السبت في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى.

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