الإثنين 22 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

رجل يدعي السفر عبر الزمن ويتحدث عن حياة البشر في عام 6000 (فيديو)

السفر عبر الزمن،
السفر عبر الزمن، فيتو

أدّعى رجل في تصريح نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، أنه مسافر عبر الزمن وكان جزءًا من برنامج استخباراتي سري في تسعينيات القرن الماضي.

وزعم هذا الرجل أنه شهد شكل الحياة على الأرض في عام 6000، وأنه يمتلك صورة لمدينة من المستقبل لإثبات كلامه.

 

الحياة في المستقبل

وأدعي أن التقدم في مجالات الطب والتكنولوجيا سيجعل عالمنا، اليوم، يبدو وكأنه “العصر الحجري” بالمقارنة مع ما سيحدث في غضون 4000 عام.

وزعم أنه بسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان، ستبتكر تكنولوجيا تسمح للناس بالانكماش والصغر في الحجم، مما يوفر مساحة إضافية على كوكب الأرض.

Advertisements

جاء هذا الكلام ضمن أحد الفيديوهات التي نشرتها قناة "Apex TV" المتخصصة في الغموض والخوارق.

السفر عبر الأبعاد الزمنية

الرجل الغامض ظهر وهو يتحدث إلى مراسل القناة في مكان مجهول، حيث كشف له عن “التقنيات السرية” وما يخبئه المستقبل للبشرية في عام 6000.

وعلى الرغم من تقادم الصورة التي يمتلكها، يصر هذا المسافر على أن السفر عبر الزمن حقيقي، وأنه يرغب في نقل رسالة عن مستقبل البشرية استنادًا إلى تجربته الفريدة في السفر عبر الأبعاد الزمنية.

زراعة الخضراوات على سطح القمر، خطة جديدة لوكالة "ناسا"

ناسا تفقد الاتصال بمروحية غير مأهولة كانت في مهمة في المريخ

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السفر عبر الزمن الأبعاد الزمنية الغموض والخوارق طرائف وغرائب كوكب الأرض العصر الحجري

مواد متعلقة

دراسة حديثة تكشف مخاطر استنشاق الأطفال لدخان عوادم السيارات

تمساح بارع يسرق مسيرة كانت تحوم فوقه

ناسا: 4.6 مليار دولار لبناء نماذج أولية لمركبات تعمل على سطح القمر

باحثون: رياضة ركوب الدراجات تقلل الاكتئاب وتحسن الصحة البدنية

الأكثر قراءة

مي كساب تكشف لأول مرة عن رد فعل زوجها أوكا بعد إنقاص وزنها

رضا عبد العال يكشف رأيه في استمرار شوبير بحراسة مرمى الأهلي بعد عودة الشناوي

هاجم أم كلثوم وانتقد أغانيها والفيلسوف الفرنسي "سارتر" سبب خروجه من سجون عبد الناصر.. أسرار في حياة الأبنودي (فيديو جراف)

أول تعليق من محمود التهامي على لقاء ياسين التهامي بشيخ الأزهر

أستاذ بجامعة القدس يكشف مستقبل الحكم في غزة: لا حماس ولا السلطة

درجات الحرارة اليوم الإثنين 22-04-2024 في مصر

ترقب لحكم قضائي يحسم مصير انتخابات نادي الزمالك

في 7 خطوات، طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور

Advertisements

منوعات

المزيد

نظرية علمية تزعم: الكائنات الفضائية تتنقل عبر النيازك

أوكرانيا ترسل طلب استدعاء الخدمة العسكرية لرجل متوف

بشرى سارة، الكشف عن تقنية جديدة لعلاج العظام المكسورة

طفل يطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ، ما القصة

المزيد

خدمات

المزيد

في 7 خطوات، طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الأحد 21 - 4 - 2024

ارتفاع سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية التعاملات اليوم الأحد 21 - 4 - 2024

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

هاجم أم كلثوم وانتقد أغانيها والفيلسوف الفرنسي "سارتر" سبب خروجه من سجون عبد الناصر.. أسرار في حياة الأبنودي (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية