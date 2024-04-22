معركة الرجل الأول فى محافظات مصر.. المنيا.. القاضى يهتم بمشروع حياة كريمة.. وشكرًا.. المواطن لا يشعر بتحركات اللواء أسامة القاضى فى الشارع المنياوى.. وهذا سر غضب القبائل

يترقب المجتمع المصرى إجراء حركة محافظين جديدة خلال الأيام المقبلة، تماشيا مع أحكام الدستور، خاصة بعد بدء الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

ووفقًا لقانون الإدارة المحلية دخل المحافظون الحاليون مرحلة تسيير الأعمال عقب تنصيب الرئيس بفترة ولاية جديدة، وذلك لأنهم مستقيلون بحكم القانون وفقًا للمادة 25 من القانون 43 لسنة 1979.

وإجراء حركة محافظين بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك هو حديث الساعة للعاملين بدواوين المحافظات وبوزارة التنمية المحلية، فالجميع يترقب إجراء التغيير عقب العيد مباشرة.

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«فيتو» فى هذا الملف تكشف كواليس الحركة المرتقبة وترصد كشف حساب المحافظين.

قال مصدر مسئول داخل وزارة التنمية المحلية لـ«فيتو»، إن هناك حديثا عن إجراء حركة محافظين بالفعل، ولكنها لن تطول الجميع، حيث سيشمل التغيير ما يقرب من 13 محافظة، وسيشمل تغيير محافظين ونوابهم وضخ دماء جديدة.

وحسب المصدر، هناك من سيتم تجديد الثقة به وهناك من سيتم تصعيده ليكون محافظا مع الإطاحة بأحدهم بسبب المشكلات الأخيرة التى طفت على السطح مع أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان.

وكشف المصدر لـ“فيتو” أن مؤشرات التغيير قد تطول محافظات القاهرة والإسكندرية وبنى سويف والغربية والوادى الجديد وأسيوط والمنيا وبورسعيد، كما سيتم تعيين محافظ جديد للبحيرة، حيث ظل خلو المنصب منذ تعيين اللواء هشام آمنة وزيرا للتنمية المحلية، على أن يتم الإطاحة بالدكتورة نهال بلبع القائم بأعمال محافظ البحيرة بسبب غضب نواب البرلمان من أدائها وعدم احترامها للمواعيد.

وأوضح المصدر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لن تتدخل فى حركة المحافظين، ولكن سيكون لها دور فى تقييم المحافظين ونوابهم ومدى رضاء الشارع المصرى عنهم، مع وضع قائمة بأسماء المحافظين ونواب المحافظين غير المتعاونين والمتفاعلين مع طلبات أعضاء اللجنة والمواطنين.

وأكد المصدر أن محافظات الصعيد سيترشح لها أبناء المؤسسة الشرطية، بينما المحافظات الحدودية سيتم ترشيح أبناء المؤسسة العسكرية، لافتا إلى أن الحركة تأخر صدورها بسبب عيد الفطر المبارك، وذلك لضمان توافر الخدمات للمواطن أثناء الإجازة، فضلا عن استكمال تقارير الجهات السيادية عن المحافظين الحاليين والأسماء المرشحة.

وأردف المصدر أن هناك تقارير تم إعدادها لتقييم المحافظين الحاليين وفقًا لعدة معايير، تساعد القيادة السياسية فى اتخاذ القرار، أهمها مدى تفاعل المحافظين مع شكاوى وطلبات المواطنين، ومدى متابعة كل محافظ للمشروعات القومية داخل محافظته ومواجهة العقبات وحلها ونسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة، وتنفيذ الخطط الاستثمارية، وكيفية إدارة الأزمات والكوارث والاستعداد لها.

أيضًا التعاون مع نواب البرلمان، ومدى كفاءتهم فى زيادة موارد الدولة وخلق فرص استثمارية للمستثمرين وتوفير فرص عمل للشباب من أولويات التقييم، كما سيتم أيضًا وضع تعامل المحافظين مع تعديات الأراضى الزراعية فى عين الاعتبار، والاهتمام بملفات النظافة والإشغالات وبناء أسواق حضارية، كذا الاهتمام بملف العشوائيات.

وأكد المصدر لـ«فيتو» أنه بجانب تقييم المحافظين فى أدائهم بناء على إنجازاتهم وإخفاقاتهم فى الملفات السابق ذكرها هناك تقييمات من جهات رقابية تقوم أيضًا بالتحرى عن الأسماء الجديدة المرشحة، موضحا أن هناك توقعات بتصعيد أحد المحافظين لمنصب وزير، على غرار ما حدث مع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والذى تم تصعيده من منصب محافظ البحيرة إلى وزير التنمية المحلية.

المنيا

فى السابع والعشرين من شهر نوفمبر لعام 2019، عُين اللواء أسامة القاضى لإدارة شئون محافظة المنيا محافظًا لها، واهتم “القاضي”، الذى عمل مديرا لإدارة الأمن الوطنى فى القاهرة، فور وصوله لعروس الصعيد، بملفات عديدة كانت فى أولويات عمله مثل ملف إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى نطاق مركز وقرى المحافظة، كان هذا الملف أهم أولويات المحافظين عامة والمنيا خاصة لكونها محافظة عانت من التعديات بشكل ملحوظ لأجهزة الدولة العليا.

وأعطى اللواء أسامة القاضى اهتماما كبيرًا لهذا الملف وتصدت المحافظة تقييمات وزارة التنمية المحلية فى ملف إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

فى عام 2021 ومع بداية العمل بالمشروع القومى مبادرة حياة كريمة، أصبح اهتمام المحافظين عامة والمنيا خاصة الإشراف على مشروع الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ومع ذلك لم يشعر المواطن بتحركات اللواء أسامة القاضى فى الشارع المنياوى.

حاول القاضى إرضاء الشارع بعدد من القرار، شملت نقل مديرة مكتب الإعلام بديوان عام المحافظة، وأحد المصورين بمكتب الإعلام أيضًا إلى الوحدة المحلية لمركز المنيا، وأعاد مدير العلاقات العامة إلى وظيفته السابقة مديرا للسياحة، وأحد أعضاء المكتب الإدارى الخاصة به إلى الوحدة المحلية لمركز سمالوط، وإلغاء انتداب مسئول قانونى.

أين محافظ المنيا؟! سؤال يعقبه استفهام خرج من أفواه أبناء قبيلة الجوازى فى المحافظة، طيلة أيام البحث عن الشاب الثلاثينى طه محمد عبد العزيز الشهير إعلاميا بريان المنيا، والذى سقط فى بئر عمقها 30 مترًا، واتهم مشايخ القبيلة محافظ المنيا بالسلبية.

اكتفى محافظ المنيا بإرسال رئيس مجلس مدينة المنيا مرة واحدة فقط إلى موقع الحادث وغادر ولم يعد مرة أخرى، سواء فى تشييع الجثمان أم تأبين شاب البئر ما أثار حالة من الغضب.