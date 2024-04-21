قبل إدارته نهائي أفريقيا لكرة الصالات، تاريخ حافل للحكم المصري محمد حسن

كرة الصالات، اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحكم المصري محمد حسن، لإدارة نهائي بطولة أمم أفريقيا لكرة الصالات، بين منتخبي المغرب وأنجولا.



واكتملت السيرة الذاتية لحكمنا الدولي المصري محمد حسن بتواجده حكمًا في المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا، للمرة الأولى في تاريخه، وهو الذي يحمل تاريخا ناصعا في مشواره التحكيمي مع لعبة كرة الصالات

ولولا نظام البطولة لتواجد معه زميله المصري الحكم طارق سامي ولكنه أدار مباراة قبل نهائي البطولة بين المغرب وليبيا

Advertisements

وجدير بالذكر أن عدم تواجد ثنائي التحكيم المصري في نهائي إفريقيا سابقًا، يرجع بالأساس لوجود منتخب مصر طرفا في جميع المباريات النهائية النهائيات ببطولة أمم أفريقيا في كل النسخ السابقة.



الحكم المصري محمد حسن يدير مباراة نهائي أمم أفريقيا لكرة الصالات، فيتو

تاريخ مشاركات محمد حسن في نهائيات كرة الصالات

وتستعرض فيتو في السطور التالية تاريخ مشاركات الحكم الدولي محمد حسن في إدارة نهائيات كرة الصالات بمختلف البطولات القارية والدولية على النحو التالي:



- أولمبياد الشباب الأرجنتين 2018 البرازيل وروسيا

- كأس العالم بليتوانيا 2021 للأرجنتين والبرتغال

- كأس العرب بالسعودية المغرب والكويت 2023

- كأس افريقيا المغرب المغرب وانجولا 2024

- كأس العالم للاندية 2019 قبل نهائي بين برشلونة الاسباني وبوكاجونيور الأرجنتيني



قائمة حكام نهائي كأس إفريقيا لكرة الصالات المغرب 2024

تنطلق مباراة نهائي كأس أفريقيا لكرة الصالات بالمغرب 2024 بين المغرب وانجولا التاسعة مساءا بتوقيت مصر، ويديرها طاقم حكام مكون من:

محمد حسن: حكم أول - مصر

ايمن كمون: حكم تاني - تونس

هيلاريو أرماندو: حكم ثالث - موزمبيق

علي العياط: حكم رابع - ليبيا

ابيل كوامي: ميقاتي - كوت ديفوار

وتأتي مشاركة حكم مصري في إدارة المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا لكرة الصالات، في وقت يغيب فيه المنتخب المصري عن المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وهو الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها بثلاثة ألقاب، كما أن المنتخب المصري سبق له التأهل للمباراة النهائية ببطولة أمم أفريقيا في النسخ الست السابقة.



وتقام المواجهة النهائية لكأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات، التي تستضيفها الأراضي المغربية، في الثامنة مساء اليوم الأحد.

منتخب مصر يواجه ليبيا

كما يواجه المنتخب المصري نظيره الليبي، في الخامسة مساء اليوم الأحد، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، المؤهل لكأس العالم لكرة الصالات.

ويدخل منتخب مصر لكرة الصالات، اليوم الأحد، مواجهة مصيرية أمام نظيره المنتخب الليبي، في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة أمم أفريقيا لكرة الصالات، المقامة حاليا في المغرب والمؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة الصالات.

مباراة اليوم، لا تقبل القسمة على اتنين، لأنها ستحسم الفريق صاحب البطاقة الثالثة في مونديال الصالات المقبل، بعدما ضمن منتخبا المغرب أنجولا البطاقتين الأولى والثانية، ويتبقى بطاقة واحدة يتنافس عليها منتخبا مصر وليبيا في مباراتهما اليوم.

منتخب مصر يفوز على ليبيا في دور المجموعات

جدير بالذكر أن منتخب مصر لكرة الصالات، واجه منتخب ليبيا في مباراته الافتتاحية بدور المجموعات بالبطولة نفسها، وحقق الفراعنة فوزا كبيرا برباعية نظيفة

منتخب مصر يخسر نصف النهائي أمام أنجولا

وتلقى منتخب مصر لكرة الصالات هزيمة مهينة بسبعة أهداف مقابل ثلاثة أمام منتخب أنجولا في مباراة الدور نصف النهائي بالبطولة في اللقاء الذي جمعهما الجمعة الماضي بالعاصمة المغربية الرباط.

أبو الوفا يحفز اللاعبين

وحرص محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على كرة الصالات ورئيس البعثة فى المغرب على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفنى لمنتخب الصالات، وأشاد بما قدمه اللاعبون خلال المباريات الماضية، والصعود إلى قبل نهائي البطولة.

الوصول لمونديال الصالات

وطالب أبو الوفا من اللاعبين بذل أقصى ما لديهم خلال مباراة أنجولا المقبلة لتحقيق حلم الجماهير والمسؤولين فى الصعود إلى كأس العالم المقبلة، ونقل لهم دعم ومساندة مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام.

وتعهد اللاعبون والجهاز الفنى على تحقيق الصعود للمونديال فى المباراة القادمة.

منتخب مصر يحقق العلامة الكاملة

وحقق منتخب مصر لكرة الصالات فوزا مستحقا على حساب نظيره منتخب موريتانيا بنتيجة 7-6، في اللقاء الذي جمع الفريقين الليلة في الجولة الأخيرة بدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا لكرة الصالات المقامة في المغرب.

بذلك يكون منتخب مصر قد حقق العلامة الكاملة، بالفوز بمبارياته الثلاث في دور المجموعات، ويتأهل للدور نصف النهائي كأول المجموعة الثانية، ليوجه أنجولا وصيف المجموعة الأولى.

على الجانب الآخر، تأهل منتخب المغرب صاحب الضيافة المجموعة الأولى، يواجه المنتخب الليبي وصيف المجموعة الثانية، خلف منتخب مصر.

١٤ لاعبا في قائمة منتخب مصر مونديال الصالات

واختار المدير الفني للمنتخب قائمة تضم ١٤ لاعبا لخوض منافسات البطولة، وتضم القائمة فى حراسة المرمى كلا من جمال عبدالناصر، محمود عبد الوهاب شوبير وأحمد فكرى صالح واللاعبون هم مصطفي عيد، عبدالرحمن عيد، خالد مارادونا، عصام علاء، محمد سعيد لبيب، محمد كوكى، علاء عيسيدونجا، محمد طلعت، عبد الرحمن سيد بودى، خالد وليد وأحمد على.