ليفربول يتعادل مع فولهام 1/1 في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول من مباراة فولهام ضد ليفربول بالتعادل 1/1، في المباراة التي تقام على ملعب كرافين كوتاج، في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

سجل ألكسندر أرنولد هدف ليفربول في الدقيقة 32، وتعادل تيموتي كاستاني هدف فولهام في الدقيقة 45.

وانطلقت مباراة ليفربول وفولهام في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:30 بتوقيت السعودية.

وتذاع مباراة ليفربول وفولهام عبر قناة beIN Sports HD 1.

ليفربول أمام فولهام

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

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خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جاريل كوانساه، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: واتارو إندو، ريان جرافينبيرش، هارفي إليوت.

خط الهجوم: كودي جاكبو، لويس دياز.

محمد صلاح على دكة البدلاء

ويتواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول على مقاعد بدلاء فريقه في مواجهة فولهام.

ترتيب ليفربول وفولهام

ليفربول حاليًا المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، في حين أن فولهام لديه 42 نقطة في المركز الثاني عشر.

ليفربول يخسر من كريستال بالاس

ويودع أيضا الدوري الأوروبي

وخسر ليفربول في الجولة الماضية أمام كريستال بالاس بهدف دون رد على ملعب "الأنفيلد" قبل توديعه منافسات الدوري الأوروبي بأيام على يد أتالانتا من ربع النهائي.

وفشل الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، في محاكاة سيناريو ريمونتادا دوري أبطال أوروبا 2019، أمام أتالانتا في الدوري الأوروبي.

وعجز الريدز عن تعويض الخسارة على يد أتالانتا (0-3) في ذهاب ربع النهائي، ليكتفي الليفر بالانتصار بهدف وحيد في الإياب.

وودع ليفربول البطولة لصالح الفريق الإيطالي، لتتواصل عقدة كلوب في البطولة الأوروبية.

ووفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن الدوري الأوروبي هو اللقب الوحيد الذي فشل كلوب في الفوز به منذ وصوله إلى ملعب أنفيلد.

وسيرحل كلوب عن ليفربول بنهاية الموسم، ليترك خلفه لقب اليوروبا ليج الذي استعصى عليه مع الريدز.

وبعيدًا عن الدوري الأوروبي، حصد كلوب كافة الألقاب الممكنة مع ليفربول، والتي بلغت 8 ألقاب.

وحاز ليفربول في عهد كلوب على ألقاب كأس الرابطة (2)، الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، الدرع الخيرية، دوري الأبطال، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.



