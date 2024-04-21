الكونفدرالية، الزمالك يواصل البحث عن أول الأهداف أمام دريمز بعد 30 دقيقة

الزمالك، يواصل نادي الزمالك البحث عن أول أهدافه في مرمى دريمز الغاني بعد 30 دقيقة من مباراة الفريقين في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي.

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل الأبيض الأساسي لخوض مباراة دريمز الغاني.

تشكيل الزمالك أمام دريمز الغاني

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع دريمز الغاني اليوم الأحد الموافق يوم 21 من شهر أبريل الجاري في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية

ومن المنتظر أن تنقل قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المباراة بين الزمالك ودريمز الغاني.

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القيمة التسويقية للزمالك ودريمز الغاني

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 19.55 مليون يورو وأغلى لاعب في الأبيض هو أحمد سيد زيزو بقيمة 5 ملايين يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لفريق دريمز الغاني 1.45 مليون يورو وأغلى لاعب هو جودفريد كينجسلي بقيمة 100 ألف يورو.

ووفقا للأرقام السابق ذكرها فإن القيمة التسويقية لفريق الزمالك تساوي أكثر من 13 ضعف القيمة التسويقية لفريق دريمز الغاني.

الزمالك، فيتو

قائمة الزمالك لمباراة دريمز الغاني

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - سيد عبد الله "نيمار".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب مودرن فيوتشر.

وفي السطور التالية نعرض مشوار الزمالك في الكونفدرالية بعد التأهل لنصف النهائي.

مشوار الزمالك في الكونفدرالية قبل مواجهة دريمز الغاني

وبدأ نادي الزمالك مشواره في الكونفدرالية من دور الـ32، حيث خسر في الذهاب أمام أرتا سولار بثنائية نظيفة قبل أن يقوم الأبيض بريمونتادا مثيرة ويحقق الفوز في الإياب بنتيجة 4 / 1، ليصعد لدور المجموعات.

وفي دور المجموعات فاز الزمالك على أبو سليم بهدف دون رد في الجولة الأولى، قبل أن يضرب سوار الغيني برباعية نظيفة في الجولة الثانية، ثم فاز على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع بطل أنجولا سلبيًا في الجولة الرابعة ثم فاز على أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، وفي الجولة الأخيرة احتسب كاف نقاط المباراة لصالح الزمالك بعد تخلف فريق سوار الغيني عن الحضور إلى مصر وخوض المباراة.

وفي ذهاب دور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية استطاع الزمالك الفوز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف.

وفي مباراة إياب دور ربع النهائي تعادل الزمالك مع فيوتشر بنتيجة 1-1، ليصعد الأبيض لنصف النهائي مستفيدا بالفوز ذهابا 2-1.

مشوار جوميز مع الزمالك قبل مواجهة دريمز الغاني

خاض جوزيه جوميز 9 مباريات رسمية فقط مع الزمالك بواقع 5 مباريات في الدوري المصري الممتاز، و3 مباريات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية ومباراة في كأس مصر.

حقق جوزيه جوميز الفوز مع الزمالك في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وتعرض للخسارة في مباراتين.

تعادل الزمالك بقيادة جوزيه جوميز مع الإسماعيلي في الدوري بأول مباراة للبرتغالي مع القلعة البيضاء، قبل أن يحقق الفوز على أبو سليم الليبي بثنائية مقابل هدف في مجموعات الكونفدرالية، ثم فاز على الداخلية بهدف نظيف في الدوري، قبل أن يتعرض للهزيمة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر أمام النادي الأهلي بنتيجة 2-0، وعاد الزمالك لمنافسات الدوري وخسر من الجونة 3-2، قبل أن يحقق الفوز على فيوتشر في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية بهدفين لهدف، وفي مباراة الإياب تعادل الأبيض مع فيوتشر بنتيجة 1-1، وفي آخر مباراة فاز على الأهلي بنتيجة 2-1 في مسابقة الدوري.