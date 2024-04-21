تحدث الفنان السوري معتصم النهار عن تجربة طلاقه من زوجته لين برنجكجي، ووصفها بالقاسية لكنه تعلم منها إلى أن عادا من جديد.

معتصم النهار يكشف لأول مرة تجربة الطلاق والعودة لزوجته من جديد

وقال معتصم النهار في لقاء ببرنامج "عمر جديد" من تقديم نسرين ظواهرة عبر إذاعة "أغاني أغاني": "فترة الطلاق كانت مؤلمة وقاسية علي وعلى زوجتي وابنتنا، كنت أتألم وحزين على نفسي وعليهم، كانت فترة صعبة ولو حكيت لأحد لم أشعر بالراحة ولم يعطني أحد الحل".

وتابع معتصم النهار: "كانت عندي قناعة أن في هذه العلاقات ووضع الزواج والطلاق كل شخص يقول تجربته الشخصية لا يوجد حل محدد، كل شخص يعطي نصيحة من تجربته، كنت أفكر وأبحث طوال الوقت، كنت أحاول الصمود وشعرت أن بيني وبين الانهيار شعرة".

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وأكمل معتصم النهار موضحا كيف تجاوز هذه الفترة الصعبة: "تجاوزت هذه المرحلة بالرياضة، كانت شيء أساسي في حياتي، شعرت أن الرياضة كانت تجعلني أتماسك، كل يوم هي معركة تبدأ اليوم وتنتهي مساء على مدار 4 أو 5 أشهر بيني وبين الظرف الذي أمر به تبدأ صباحا وتنتهي عندما أنام، النوم بالنسبة لي كان هروبا".

وعن قرار عودته من جديد لزوجته لين برنجكجي: "كنت طول الوقت أشعر أنهم ليسوا بخير وأنا أيضا، قرار الطلاق لم يكن متسرعا كان حتميا كنا وصلنا لنقطة سيئة لكن بعد مرور عام من طلاقنا عدنا من جديد، طوال فترة الطلاق لم ينقطع بيننا التواصل لأننا اتفقنا مهما حدث أننا سنكون دائما قريبين، أول فترة كان بيننا قطيعة بعدها بدأت أذهب لزيارتهما وأجلس معهما ونطبخ سويا وعادت هذه الأجواء، وساندرا ابنتنا كان لها دور كبير هي واعية جدا وسعيد أن هذا الظرف جعلها أقوى، كانت تجعلني أبكي عندما أجدها تحاول تهيئة ظرف إيجابي حتى أتحدث أنا ووالدتها بشكل هادئ لنعود مجددا".