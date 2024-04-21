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جامعة الإسكندرية تناقش استكمال الاستعدادات الإدارية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

محمد فتحي أبو النصر
محمد فتحي أبو النصر أمين عام الجامعة،فيتو

عقد مجلس أمناء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية اجتماعه اليوم الأحد الموافق ٢١ أبريل ٢٠٢٤ برئاسة محمد فتحي أبو النصر أمين عام الجامعة.

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 حيث استعرض مع أمناء الكليات استكمال الاستعدادات الإدارية الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وضرورة الالتزام بالانضباط الإداري والأداء المتميز  لتتم أعمال المراقبة والملاحظة على الوجه الأكمل.

وناقش المجلس دور الكليات إداريًا فى الاستعداد للمشاركة في مسابقة "جائزة مصر للتميز الحكومى - الدورة الرابعة 2024"، بهدف تشجيع التنافس الفردي والمؤسسى لنشر ثقافة التميز بالجهاز الإدارى للجامعة.

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 وأكد على أمناء الكليات ضرورة استكمال الإجراءات اللازمة لتدقيق البيانات وتحديثها على قاعدة بيانات مركز المعلومات.

وتنفيذًا لقرارات ترشيد الإنفاق، وجه أمين الجامعة إلى ضرورة حصر الأصناف الزائدة عن الحاجة بالمخازن حتى يتسنى اعداد خطة لإعادة توزيعها على كليات ومعاهد وفروع الجامعة وفقًا لاحتياجاتها.

 

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الاسكندرية جامعه الإسكندرية إمتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023-2024 في المنيا

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