الإثنين 22 أبريل 2024
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حوادث

في 7 خطوات، طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور

مخالفات المرور،
مخالفات المرور، فيتو

الاستعلام عن مخالفات المرور، الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة،  خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا، استفسر برقم اللوحة، اعرف إن عليك مخالفة مرورية، وغيرها من تساؤلات على محركات البحث، وفى إطار «خدمتك فى فيتو» نوضح التفاصيل والخطوات.
 

طرق الاستعلام عن مخالفات المرور2024 

طرق الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 


التوجه إلى الموقع الرسمي التابع للنيابة العامة.


تسجيل الدخول من خلال ادخال البيانات المطلوبة.


اختيار أيقونة بيانات المرور.


تحديد  تبويب الاستعلام عن مخالفات السيارة.

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تدوين رقم اللوحة الخاصة بالمركبة.


إدخال أرقام اللوحة ثم الأحرف.

الضغط على زر الاستعلام عن المخالفات.

 

وفى سياق متصل، واصلت الإدارة العامة للمرور شن حملاتها لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية والساحلية.

 

 وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة من بينها مخالفة تجاوز السرعة المقررة، والسير بدون ترخيص، قيادة الدراجات النارية بدون خوذة، وموقف عشوائي، ومخالفات شروط التراخيص، ومخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

عقوبة مخالفة التحدث في الهاتف المحمول

حدد قانون المرور عقوبات لمخالفة قواعد وآداب المرور للحد من وقوع الحوادث، من أبرزها عقوبة التحدث في الهاتف المحمول، والتي تسبب من مخاطر وكوارث على الطريق أثناء السير.

ونصت المادة 74 مكرر فقرة 5 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: إنه في حال ارتكاب مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة يتم توقيع غرامة مالية تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه.

كما تضمن القانون، إذا استخدم السائق الهاتف المحمول يدويًّا أثناء القيادة فإنه يدخل ضمن مخالفة الشريحة الثالثة التي يتم من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها والحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه.

 

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