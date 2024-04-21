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أخبار مصر

ضبط 27 طن دقيق بالقاهرة لعدم وجود فواتير تدل على مصدرها

اللواء خالد عبدالعال
اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، فيتو

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز السياحية والافرنجية لمتابعة خفض أسعار الخبز الحر بعد انخفاض أسعار الدقيق فى السوق المحلية، والتأكد من التزام المخابز بالمواصفات المطلوبة، والإعلان عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي فى مكان ظاهر.

جهود محافظة القاهرة في التصدي للغش التجاري

وأضاف محافظ القاهرة أنه لن يسمح باستغلال بعض أصحاب المخابز السياحية للمواطنين وأن الحملات مستمرة لمتابعة الالتزام بالأسعار والاوزان المقررة.، مؤكدًا على إستمرار المحافظة فى مواجهتها الحازمة لكافة صور الغش التجارى.

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وفى هذا السياق أشار ناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة أن تكثيف التواجد الرقابى على الأسواق بأحياء التبين والوايلى وعين شمس أسفر عن ضبط ٢٧ طن دقيق استخراج ٧٢% لعدم وجود الفواتير الدالة على المصدر،  وتم تحرير ٤ محاضر لعدم الإعلان عن سعر الخبز، ومحضرين لعدم وجود شهادة صحية للعاملين بأحد المخابز السياحية.

الحملات على المخابز في محافظة القاهرة 

وأضاف مدير مديرية تموين القاهرة أنه تم عمل حملات على المخابز البلدية بهذه الأحياء أسفرت عن تحرير محضر لأحد المخابز تصرف بالبيع  فى ٨١ شيكارة زنة ٥٠ كجم استخراج ٨٧.٥% كانت مخصصة لانتاج الخبز المدعم للمواطنين، كما أسفرت هذه الحملات عن تحرير ١٠ محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات.

وتمكنت مديرية التموين من ضبط ٣ ونصف طن من البط المجمد والدجاج وامعاء بقرى مملحة مجهولة المصدر داخل ثلاجة ومطعم، وضبط ٧٦٠ كيلو دجاج مجهول المصدر بمخازن أحد المطاعم بحيي عين شمس، والسلام أول، وقد تم تحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.

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