وزارة الأوقاف تسلم 20 طنا من السلع الغذائية لأهالي غزة (صور)

جهزت وزارة الأوقاف 20 طنًّا من السلع الغذائية من مشروع صكوك الإطعام اليوم الأحد، لتسليمها لأهالينا في غزة، وذلك عبر الهلال الأحمر بمحافظة شمال سيناء.



كما تنطلق يوم الأربعاء القادم قافلة مساعدات أخرى قدرها 20 طنًّا من السلع الغذائية لأهل غزة من صكوك الإطعام، سائلين الله (عز وجل) أن يعجل برفع الكرب عنهم.

مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم

وفي سياق آخر افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء فعاليات مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية (المرحلة التأهيلية) بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء صباح امس السبت، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، والمحكمين والمتسابقين، وأئمة وواعظات الأوقاف بجنوب سيناء.

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وأكد وزير الأوقاف أن الدولة في خدمة القرآن الكريم وأهله، حيث تم رفع قيمة جوائز المسابقة العالمية من 500 ألف جنيه تقريبًا إلى 8 ملايين جنيه العام الماضي، وحصل المركز الأول على مليون جنيه، وكانت جائزة فرع الأسرة القرآنية نصف مليون جنيه وعقب الاحتفال وجه الرئيس برفعها إلى 750 ألف جنيه، وتم تنفيذ توجيهات سيادته، كما تم رفع قيمة جوائز المسابقة القادمة إلى 10 ملايين و650 ألف جنيه في المسابقة القادمة الحادية والثلاثين، ورفعنا قيمة جائزة الأسرة القرآنية الأولى إلى مليون و50 ألف جنيه، لتكون أعلى جائزة في تاريخ جوائز المسابقات العالمية، والجائزة الأولى للحفظة مليون جنيه، والثانية 600 ألف جنيه، والثالثة 400 ألف جنيه، وهناك جوائز بقيمة 2 مليون جنيه للناطقين بغير اللغة العربية، وجوائز الناشئة الأولى 600 ألف جنيه والثانية 400 ألف جنيه والثالثة 300 ألف جنيه

وتابع: كما استحدثنا فرعًا جديدًا في فهم ترجمات القرآن الكريم بجوائز قيمتها مليون جنيه الأولى 600 ألف جنيه والثانية 400 ألف جنيه، عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عهد فريد في خدمة القرآن الكريم، فلأول مرة في تاريخ مصر يتم منح 4 من كبار قراء القرآن الكريم وسام الجمهورية في العلوم والفنون من الدرجة الأولى الذي يمنح لكبار العلماء، ولأول مرة يتم إدراج عضوية كبار القراء باللجنة العليا لخدمة القرآن الكريم بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وفيما يتصل بترجمة معاني القرآن الكريم فقد تم في الرئيس ترجمة معاني القرآن الكريم إلى أربع لغات جديدة وهي: اللغة الأردية ونحو ثلث المسلمين في العالم يتحدثون بها فكان من الأهم أن نخرج لهم ترجمة دقيقة ميسرة لمعاني القرآن الكريم، ثم بعد ذلك كان بطلب من الجانب اليوناني تم ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة اليونانية، ثم إلى لغة الهوسا، كما يتم طباعة ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإندونيسية وتوزيعها على نطاق واسع فضلا عن التوسع في طبع الترجمات الأخرى باللغة الإنجليزية والفرنسية وغيرها من اللغات أيضا ويتم النشر وتوزيع المنتخب في تفسير القرآن الكريم على نطاق واسع، كما شكلنا لجنة عظيمة جدًا من الباحثين تقوم بعمل غير مسبوق في تفسير القرآن الكريم وهو التفسير المقاصدي للقرآن الكريم وبدأنا بالجزء الثلاثين والتاسع والعشرين والثامن والعشرين، كما أقامت الوزارة في شهر رمضان الماضي أكثر من 100 ختمة قرآنية على مدار الشهر الكريم، فضلا عن العديد من الفعاليات القرآنية والدعوية الكبرى

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