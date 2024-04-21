"العدل" تنظم مؤتمرا عن الذكاء الاصطناعي وأثره على حقوق الملكية الفكرية

تنظم وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo) والجامعة البريطانية بالقاهرة، مؤتمرًا عن الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية يومي ٢٣ و٢٤ من شهر إبريل الجاري، وذلك بمشاركة دولية من المتخصصين في هذا المجال.



يعد هذا أول مؤتمر تعقده وزارة العدل بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتناول موضوعات أهمها الجهود الدولية لتنظيم أطر قانونية للذكاء الاصطناعي وأثر الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية والوضع الحالي للذكاء الاصطناعي في مصر.

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وسيشهد المؤتمر حضور عدد من الوزراء المعنيين بالذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية.

كان وزيرا العدل والإسكان قد افتتحا اليوم الأحد مأمورية شهر التجمع العمراني الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات وزارتي العدل والإسكان وشركة العاصمة الإدارية الجديدة.



وفى كلمته أشار وزير العدل إلى أن العاصمة الإدارية التي انشئت في زمن قياسي أصبحت واقعًا ملموسًا، لتصبح مدينة عصرية ومتطورة وكاملة الخدمات بما يتسق مع توجه الدولة في الجمهورية الجديدة، وتوفير المصالح الحكومية التي تواكب هذا التطور لخدمة المواطنين ومنها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.



ولفت إلى أن الطفرة العمرانية والاستثمارية غير المسبوقة التي أقيمت بالعاصمة تتطلب آليات تعزيزها من خلال منظومة تسجيل عقاري يواكب التطوير القائم في العاصمة الإدارية وبما يخدم توجهات الجمهورية الجديدة.



وشدد وزير العدل على أن أهمية تسجيل العقارات تهدف الي توفير الحماية والطمأنينة في المعاملات العقارية والحد من النزاعات القضائية حولها وكذلك دعم الاستفادة من الاستثمار العقاري في الممتلكات.

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