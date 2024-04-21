الأحد 21 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

المشاط: طبقنا مفهوم منصات التعاون المشترك بين مؤسسات التمويل الدولية

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، فيتو

شاركت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في الفعالية رفيعة المستوى لإطلاق منصة التمويل المشترك بين 10 بنوك تنمية متعددة الأطراف، وهي منصة جديدة للتمويل المشترك لتوجيه رؤوس أموال إضافية توسيع نطاق التنمية وأثرها، ودفع الجهود على مستوى مشهد التمويل العالمي وحشد التمويلات الضخمة للمشروعات التنموية على مستوى العالم، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

Advertisements

المنصة العالمية للتمويل المشترك التعاوني

وتشتمل المنصة العالمية للتمويل المشترك التعاوني، على بوابة التمويل المشترك الرقمية لإنشاء منصة آمنة لجهات التمويل المشترك المسجلة للتعرف على المشروعات الجاهزة للتمويل.  وهذه الآلية، التي يستضيفها البنك الدولي، ستزيد الكفاءة والشفافية وستسهل على بنوك التنمية متعددة الأطراف تبادل المعلومات وتحديد فرص التمويل المشترك.

الدكتورة رانيا المشاط، فيتو

حشد التمويلات للدول النامية والناشئة

وفي كلمتها شددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التمويلات المشتركة بين شركاء التنمية بما يساعد على تنفيذ المشروعات الضخمة التي تحتاج تمويلات بأحجام كبيرة، فضلًا عن حشد التمويلات للدول النامية والناشئة، لافتة إلى أن هذا يتطلب في ذات الوقت توافر رؤى واضحة واستراتيجيات من قبل الدول ومشروعات قابلة للتمويل.


وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر عملت من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي على إشراك شركاء التنمية في الكثير من المشروعات رغم اختلاف أطر الحوكمة والمعايير لكل شريك من شركاء التنمية، ومن بين تلك المشروعات التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تدشين الاستراتيجيات القطرية مع مختلف الشركاء وفقا لأولويات الدولة واستراتيجياتها وخططها التنموية.

كما تتضمن المنصة، منتدى التمويل المشترك الذي سيتيح مجالًا للمشاركين بهدف مناقشة فرص التمويل المشترك، وأفضل الممارسات، والقضايا المشتركة، وسيدعم هذا المنتدى الجهود الجارية لتنسيق السياسات وتخفيف الأعباء عن البلدان الشريكة. وبالنسبة للبلدان، ستعمل المنصة الجديدة على خفض الأعباء الإدارية وتكاليف المعاملات، وستعمل على تحسين تنسيق التمويل بما يتماشى مع أولوياتها، وبالتالي زيادة الأثر الإنمائي.

وشارك في إطلاقها البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومصرف التنمية لمجلس أوروبا، و‫البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الأوروبي للاستثمار، وبنك التنمية للدول الأمريكية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الجديد، ومجموعة البنك الدولي.‬‬‬‬‬‬‬‬

وشارك في الفعالية أكيهيكو نيشيو، نائب رئيس البنك الدولي لتمويل التنمية، وأنشولا كانت، المدير العام للبنك الدولي، كما شارك داني ألكسندر، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو، وغيرهم من مسئولي بنوك التنمية متعددة الأطراف.

بناء توافق حول قضايا التنمية الدولية

من جانب آخر شاركت الدكتورة رانيا المشاط،  وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في الاجتماع الوزاري رقم 109 للجنة التنمية Development Committe، والتي تعد منتدى على المستوى الوزاري لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، لبناء توافق حول قضايا التنمية الدولية، وتضم اللجنة 25 عضوًا من الدول والبلدان المختلفة أعضاء صندوق النقد والبنك الدوليين.


وناقشت اللجنة إجراءات تطوير دور البنك الدول الجاري لضمان حشد التمويل للدول النامية والناشئة، في ظل الأزمات الاقتصادية التي تواجهها في ظل تداعيات جائحة كورونا والتحديات الجيوسياسية، والدور الذي يجب أن تقوم به الدول المتقدمة في هذا الصدد.


وخلال أعمال اللجنة، ألقى وزير المالية البحريني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، كلمة نيابة عن مصر والبحرين، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وجزر المالديف، وعمان، وقطر، والإمارات، واليمن.

وأكد الوزير البحريني في كلمته، أنه بينما تتعافى المنطقة تدريجيًا من تداعيات جائحة كوفيد-19 وآثارها الاقتصادية والاجتماعية العميقة، فإن الصراعات الجيوسياسية الأخيرة وتداعياتها أعاقت هذا التعافي بشكل كبير. حيث ساهمت الحرب المستمرة في غزة، بالإضافة إلى الأزمات العالقة الأخرى، في تفاقم الفقر وعدم المساواة والبطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، بدرجات متفاوتة، في العديد من بلدان المنطقة.

المشاط: حرصنا على خلق منصات تنسيق لتحقيق التكامل بين جهود شركاء التنمية

المشاط: الأزمات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية أثرت على مختلف دول العالم

وأكد أن الدعم والمشاركة القويان من جانب مجموعة البنك الدولي، من خلال المعرفة والتمويل والمساعدة الفنية، أمرا بالغ الأهمية للمساعدة في معالجة هذه التحديات، بما في ذلك تداعيات تدفق اللاجئين من سوريا وبلدان أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المشاط منصة التمويل المشترك صندوق النقد المشروعات الجاهزة للتمويل البنك الدولي حشد التمويلات للدول النامية والناشئة

مواد متعلقة

المشاط: حرصنا على خلق منصات تنسيق لتحقيق التكامل بين جهود شركاء التنمية

المشاط: الأزمات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية أثرت على مختلف دول العالم

الأكثر قراءة

بيان عاجل للحكومة بشأن اختفاء سرير والدة الخديوي عباس حلمي الثاني

حتى لا تسيء قلة لمهنة عظيمة، نص اعتذار الممثلين للصحفيين عن عدم حضور عزاء صلاح السعدني

قدم ساعتك 60 دقيقة، موعد بدء التوقيت الصيفي رسميًا

حبس المذيعة المغمورة إنجي حمادة عامًا لاتهامها بتعاطي المخدرات

ساويرس يستجيب للاقتراح، عرض الصوت والضوء مجانًا للأيتام والطلبة والفقراء

نقابة الممثلين تعتذر للإعلام وتؤكد اقتصار عزاء صلاح السعدني على أسرته وزملائه

موعد إعلان جاهزية ياسر إبراهيم للعودة إلى حسابات كولر

زغلول صيام يكتب: اعيدوا لمهنة الصحافة والإعلام وقارها قبل فوات الآوان!!

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد فيضانات الإمارات.. علاقة تلقيح السحب بحدوث كوارث طبيعية

رجل أمريكي يفوز بجائزة اليانصيب قيمتها نصف مليون دولار

طفل يلعب بالليزر يعرض طائرة أمريكية لخطر كبير

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 21-4-2024، أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

أسعار سيارات هيونداي توسان 2024 المستوردة بعد عودتها إلى مصر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

كيف أقضي ما فات من صيام رمضان بسبب الحيض؟ الإفتاء ترد

مواقيت الإحرام وأركان الحج، كل ما تريد معرفته عن أحكام الركن الخامس في الإسلام

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بالحصول على ثروة كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية