"دلالات الضربة الإيرانية وأثرها على الأمن القومي العربي" ندوة بالحزب الناصرى

الضربة الإيرانية، يعقد الحزب العربى الناصرى، اليوم الأحد، فى تمام السابعة مساءا بالمقر المركزي، ندوته الأسبوعية تحت عنوان “دلالات الضربة الإيرانية وأثرها على المقاومة والأمن القومى العربى”.

يأتي ذلك بحضور الدكتور رفعت سيد أحمد الكاتب والمفكر القومى، ويديرها هانى ماضى القيادى بالحزب العربى الناصرى وعدد من الخبراء الاستراتيجيين والسياسيين.

ردود الفعل الدولية عقب الهجمات الإيرانية

تتوالى ردود الفعل الدولية عقب الهجمات الإيرانية على دولة الاحتلال الإسرائيلي، فقد أعلنت إيطاليا، اليوم الأحد، عن عقد اجتماع عبر الفيديو لقادة مجموعة السبع اليوم الأحد لمناقشة الضربات الإيرانية على دولة الاحتلال الإسرائيلي.

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وبالنسبة للرد الروسي قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا حذرت مرارا وتكرارا من أن الفشل في حل الأزمات في الشرق الأوسط وعلى رأسها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيؤدي لزيادة التوتر وأعرب عن القلق العميق إزاء التصعيد الخطير الذي حدث في المنطقة ودعا جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس.

وفي بريطانيا، أدان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الهجوم الإيراني ضد إسرائيل ووصفه بـ"المتهور"، وقال إنه يهدد بإشعال التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

بدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "نندد بقوة بالهجوم الإيراني على إسرائيل".

أما في طوكيو، فقد نددت اليابان بقوة بالهجوم الإيراني على إسرائيل ووصفته بأنه "تصعيد".

ردود الفعل الدولية على هجمات إيران ضد إسرائيل

وذكر بيان أصدرته وزيرة الخارجية اليابانية اليوم الأحد أن اليابان تندد بقوة بهجوم انتقامي إيراني على إسرائيل، ووصفته بأنه تصعيد للأحداث، وعبرت عن قلقها العميق إزاء الوضع.

وقال البيان "هذا الهجوم يفاقم تدهور الوضع الراهن في الشرق الأوسط. نشعر بقلق عميق ونندد بقوة بهذا النوع من التصعيد".

من ناحيته، قال متحدث باسم المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، إن شولتس ندد بالهجوم الإيراني على إسرائيل "بأشد العبارات الممكنة".

وأضاف المتحدث شتيفن هيبشترايت، بعد وصول شولتس إلى مدينة تشونغتشينغ الصينية، "بهذا الهجوم غير المسؤول وغير المبرر، تخاطر إيران بإشعال المنطقة".

وتابع هيبشترايت "تقف ألمانيا إلى جانب إسرائيل بشكل وثيق.. سنناقش الآن عن كثب ردود الفعل الأخرى مع شركائنا وحلفائنا في مجموعة السبع".

تطورات التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط

وفي الرياض، أعربت وزارة الخارجية السعودية، في وقت مبكر اليوم الأحد، عن بالغ قلق المملكة جراء تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته.

وأضافت في بيان أن المملكة تدعو كافة الأطراف "للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس" وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.

أما في بكين، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في تصريحات منشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة اليوم الأحد إن الصين تشعر بقلق بالغ بشأن التصعيد بعد أن أطلقت إيران صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل.

وذكر المتحدث ردا على سؤال بخصوص الضربات الإيرانية "تدعو الصين كافة الأطراف المعنية إلى التحلي بالهدوء وممارسة ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد في التوترات".

وأضاف أن هذه الجولة من التوترات هي من "تداعيات الحرب في غزة"، وأن إخماد هذا الصراع "أولوية قصوى".

وفي نيويورك، دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم الإيراني على إسرائيل أمس السبت ودعا إلى ضبط النفس والوقف الفوري للأعمال القتالية.

وقال جوتيريش في بيان "أشعر بقلق شديد إزاء الخطر الحقيقي المتمثل في التصعيد المدمر على مستوى المنطقة. أحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي عمل قد يؤدي إلى مواجهات عسكرية كبيرة على جبهات متعددة في الشرق الأوسط".

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إن الهجوم الإيراني على إسرائيل غير مسبوق ويهدد أمن المنطقة.