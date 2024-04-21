الأحد 21 أبريل 2024
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سياسة

نائب يحذر من العودة لـ«سلق القوانين»، ورئيس المجلس يرد

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم

 قال النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب إن مشروع قانون التأمين الموحد مهم، لاسيما وأنه يتضمن 217 مادة، ويستهدف معالجة العديد من المشكلات في هذا الملف.

وأشار إلى أن مشروع القانون في حاجة إلى مزيد من الدراسة، محذرا من العودة لما أطلق عليه "سلق القوانين".

وطالب عضو مجلس النواب، إعادة مشروع قانون التأمين الموحد إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة وعمل حوار مجتمعي بشأنه.

من جانبه عقب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي على كلمة النائب قائلا قائلا: "حرية الرأي تمنعني من أن أتدخل لحذف هذه العبارة من المضبطة.. لا يوجد أي اقتصار أو سلق للقوانين إطلاقا، والمجال مفتوح".

وأشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تتيح لأي نائب المشاركة في اجتماعات اللجان النوعية، فيما عدا التصويت.

مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد في مجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من العاصمة الإدارية الجديدة، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التأمين الموحد.

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نعي الدكتور أحمد فتحي سرور

جدير بالذكر أن النائب محمد عبد العليم داوود توجه في بداية كلمته، بالعزاء في وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، قائلا: كان جامعة في العمل البرلماني، ويشهد له وتعلم منه كل من دخل المجلس في عهده.

جاء ذلك ردا على ما أثاره بعض النواب من أن تقرير اللجنة لمشروع القانون وصل متأخرا ولم تتح للنواب الفرصة لدراسته، قائلا: أرجو منكم المبادرة في الحضور لاجتماعات اللجان التي ترغبون فيها.

يشار إلى أن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أشار إلى أن تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون، وصل متأخرا، وهو ما لم يمكن الأعضاء من مناقشته وتدارسه.

وعقب رئيس مجلس النواب، موضحا أن مشروع القانون أخذ وقتا طويلا في المناقشة، لاسيما وأنه موجود في المجلس من الفصل التشريعي السابق للمجلس.

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