تفقد 219 منشأة، جهود صحة المنيا في تطبيق معايير السلامة خلال شهر
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وتفعيل خطة الإخلاء والطوارئ، وعقد ندوات توعوية للعاملين بالمنشآت على مستوى المحافظة.
مديرية الصحة بالمنيا
جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بمتابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية والحيوية والإنتاجية، للتأكد من التزامها بتوفير كافة إجراءات واشتراطات الحفاظ على السلامة المهنية للعاملين.
مجهودات إدارة السلامة والصحة المهنية
استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، مجهودات إدارة السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية على مدار شهر مارس الماضى، حيث تم المرور على 219 منشأة جاءت ما بين ( 75 منشأة صحية - 6 منشآت صناعية كبرى - 68 منشأة صناعية صغرى - 70 مخبزا)، لمتابعة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، والعمل على ترسيخ مفهوم وثقافة السلامة والصحة المهنية بمختلف القطاعات البيئية والإنتاجية والخدمية.
21 دورة تدريبية على أعمال السلامة والصحة المهنية
من جانبها، أوضحت الدكتورة مروة محمد إسماعيل، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، أنه تم تنفيذ 21 دورة تدريبية على أعمال السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الصحية لعدد 386 متدربا وتنفيذ مناورات للإخلاء في حالات الطوارئ لعدد 15 منشأة صحية، بالإضافة إلى انعقاد 48 اجتماعا للجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت، فضلًا عن تحرير استمارات تقييم مؤشرات الأداء لعدد 79 منشأة صحية.
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