الأحد 21 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تفقد 219 منشأة، جهود صحة المنيا في تطبيق معايير السلامة خلال شهر

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا،فيتو

 تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وتفعيل خطة الإخلاء والطوارئ، وعقد ندوات توعوية للعاملين بالمنشآت على مستوى المحافظة. 

مديرية الصحة بالمنيا 

 جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بمتابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية والحيوية والإنتاجية، للتأكد من التزامها بتوفير كافة إجراءات واشتراطات الحفاظ على السلامة المهنية للعاملين.

Advertisements

مجهودات إدارة السلامة والصحة المهنية

 استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، مجهودات إدارة السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية على مدار شهر مارس الماضى، حيث تم المرور على 219 منشأة جاءت ما بين ( 75 منشأة صحية - 6 منشآت صناعية كبرى - 68 منشأة صناعية صغرى - 70 مخبزا)، لمتابعة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، والعمل على ترسيخ مفهوم وثقافة السلامة والصحة المهنية بمختلف القطاعات البيئية والإنتاجية والخدمية.

 

21 دورة تدريبية على أعمال السلامة والصحة المهنية

من جانبها، أوضحت الدكتورة مروة محمد إسماعيل، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، أنه تم تنفيذ 21 دورة تدريبية على أعمال السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الصحية لعدد 386 متدربا وتنفيذ مناورات للإخلاء في حالات الطوارئ لعدد 15 منشأة صحية، بالإضافة إلى انعقاد 48 اجتماعا للجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت، فضلًا عن تحرير استمارات تقييم مؤشرات الأداء لعدد 79 منشأة صحية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مديرية الصحة بالمنيا جهود مديرية الصحة بالمنيا المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

إصابة 3 أشخاص إثر انفجار أسطوانة أكسجين في المنيا

حركة المحافظين 2024.. ارتباك داخل ديواني أسيوط وقنا.. وقف الجولات الميدانية بـ «عاصمة الصعيد».. ونشاط مكثف لـ الداودي

مستشفى طب أسنان المنيا تُقدم 400 خدمة مجانية للأطفال

جامعة المنيا تختتم ورشة الخط العربي لطلابها

حوادث المحافظات، اليوم محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب الدقهلية، عودة فتاة كفر الشيخ بعد اختفاء 12 ساعة، وقرار من النيابة ضد تجار مخدرات بأسيوط

رغيف العيش بـ 50 قرشا، أول مخبز سياحي يطبق تخفيض أسعار الخبز في المنيا (فيديو وصور)

توريد 2848 طنًا من محصول القمح إلى صوامع المنيا خلال 5 أيام

رئيس جامعة المنيا يشهد اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب

الأكثر قراءة

بيان عاجل للحكومة بشأن اختفاء سرير والدة الخديوي عباس حلمي الثاني

حتى لا تسيء قلة لمهنة عظيمة، نص اعتذار الممثلين للصحفيين عن عدم حضور عزاء صلاح السعدني

قدم ساعتك 60 دقيقة، موعد بدء التوقيت الصيفي رسميًا

حبس المذيعة المغمورة إنجي حمادة عامًا لاتهامها بتعاطي المخدرات

نقابة الممثلين تعتذر للإعلام وتؤكد اقتصار عزاء صلاح السعدني على أسرته وزملائه

زغلول صيام يكتب: اعيدوا لمهنة الصحافة والإعلام وقارها قبل فوات الآوان!!

ساويرس يستجيب للاقتراح، عرض الصوت والضوء مجانًا للأيتام والطلبة والفقراء

الاحتلال يشعل العالم.. إسرائيل تستعد لهدم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم.. ذبح البقرات الخمس الحمراء غدًا.. جماعات يهودية متطرفة حصلت على الموافقة.. وتبحث عن الحاخام المناسب

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد فيضانات الإمارات.. علاقة تلقيح السحب بحدوث كوارث طبيعية

رجل أمريكي يفوز بجائزة اليانصيب قيمتها نصف مليون دولار

طفل يلعب بالليزر يعرض طائرة أمريكية لخطر كبير

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 21-4-2024، أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

أسعار سيارات هيونداي توسان 2024 المستوردة بعد عودتها إلى مصر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

كيف أقضي ما فات من صيام رمضان بسبب الحيض؟ الإفتاء ترد

مواقيت الإحرام وأركان الحج، كل ما تريد معرفته عن أحكام الركن الخامس في الإسلام

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بالحصول على ثروة كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية