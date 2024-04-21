الأحد 21 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

بدءا من اليوم، تطبيق الأسعار الجديدة للخبز السياحي، ولجنة عليا لمراقبة الأسعار

اسعار الخبز السياحي،فيتو
اسعار الخبز السياحي،فيتو

 أسعار الخبز السياحي ، بدأت المخابز الحرة تطبيق الأسعار الجديدة للخبز السياحي بعد توافق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والشعبة العامة للمخابز على انخفاض أسعار الخبز السياحي بنسبة تتراوح من 20 إلى 25% بعد تراجع سعر الدقيق الفاخر استخراج 72% في الأسواق. 

وجاءت  الأسعار الجديدة للخبز السياحي وفقا لوزن الرغيف، كالأتي: 

رغيف 80 جرامًا بسعر 1.5 جنيه 

رغيف 40 جراما بسعر 75 قرشا 

رغيف 35 جراما بسعر 1 جنيه 

رغيف 25 جراما بسعر 50 قرشا. 

Advertisements

 

تشكيل اللجنة العليا للمخابز السياحية والأفرنجية

 وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2024 بتشكيل اللجنة العليا للمخابز السياحية والأفرنجية.

 

 تضمن القرار المهام المنوطة باللجنة  التي تختص بدراسة تكلفة إنتاج الخبز السياحي والأفرنجي الحر المنتج من المخابز السياحية والأفرنجية على أن يعاد النظر في التكلفة كل ثلاثة أشهر أو كلما اقتضت الضرورة  ذلك.

 

 كما تعمل اللجنة على دراسة وضع قواعد ملزمة لإنتاج وتداول الخبز السياحي والأفرنجي ووضع المواصفات والأوزان والحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي في ضوء تكلفة الإنتاج التي يتم اعتمادها، وتختص كذلك بالإعلان عن الحد الأقصي لسعر البيع للمستهلك النهائي للخبز السياحي الحر والخبز الأفرنجي، كما تعمل اللجنة على تقنين أوضاع المخابز السياحية والافرنجية غير المرخصة في ضوء القواعد المنظمة لذلك.

 

قواعد إنتاج وتداول الخبز السياحي والأفرنجي 

 وأعلن أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن اللجنة العليا للمخابز السياحية والأفرنجية يترأسها الدكتور علي المصيلحي –  وزير التموين والتجارة الداخلية، بعضوية ممثلين عن الوزارة والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة القومية لسلامة الغذاء والشركة القابضة للصناعات الغذائية وغرفة صناعة الحبوب، والشعبة العامة للمخابز بالغرفة التجارية.

كما نص القرار على أن تجتمع اللجنة مرة واحدة شهريًا على الأقل أو كلما اقتضت الحاجة بمقر ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية.

 

وتضمن القرار أن يكون للجنة العليا للمخابز السياحية والأفرنجية أمانة فنية مساعدة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

انخفاض اسعار الخبز السياحي تطبيق الأسعار الجديدة للخبز السياحي سعر الدقيق الفاخر وزارة التموين

مواد متعلقة

وزير التموين: خفض أسعار الزيوت بنسبة 36% بالأسواق الحرة واللتر يبدأ من 65 جنيها

وزير التموين: هناك انخفاض حقيقي بالأسعار وشكلنا لجنة عليا لمتابعة الخبز

الأكثر قراءة

بيان عاجل للحكومة بشأن اختفاء سرير والدة الخديوي عباس حلمي الثاني

حتى لا تسيء قلة لمهنة عظيمة، نص اعتذار الممثلين للصحفيين عن عدم حضور عزاء صلاح السعدني

قدم ساعتك 60 دقيقة، موعد بدء التوقيت الصيفي رسميًا

حبس المذيعة المغمورة إنجي حمادة عامًا لاتهامها بتعاطي المخدرات

نقابة الممثلين تعتذر للإعلام وتؤكد اقتصار عزاء صلاح السعدني على أسرته وزملائه

زغلول صيام يكتب: اعيدوا لمهنة الصحافة والإعلام وقارها قبل فوات الآوان!!

ساويرس يستجيب للاقتراح، عرض الصوت والضوء مجانًا للأيتام والطلبة والفقراء

الاحتلال يشعل العالم.. إسرائيل تستعد لهدم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم.. ذبح البقرات الخمس الحمراء غدًا.. جماعات يهودية متطرفة حصلت على الموافقة.. وتبحث عن الحاخام المناسب

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد فيضانات الإمارات.. علاقة تلقيح السحب بحدوث كوارث طبيعية

رجل أمريكي يفوز بجائزة اليانصيب قيمتها نصف مليون دولار

طفل يلعب بالليزر يعرض طائرة أمريكية لخطر كبير

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 21-4-2024، أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

أسعار سيارات هيونداي توسان 2024 المستوردة بعد عودتها إلى مصر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

كيف أقضي ما فات من صيام رمضان بسبب الحيض؟ الإفتاء ترد

مواقيت الإحرام وأركان الحج، كل ما تريد معرفته عن أحكام الركن الخامس في الإسلام

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بالحصول على ثروة كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية