بدءا من اليوم، تطبيق الأسعار الجديدة للخبز السياحي، ولجنة عليا لمراقبة الأسعار

أسعار الخبز السياحي ، بدأت المخابز الحرة تطبيق الأسعار الجديدة للخبز السياحي بعد توافق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والشعبة العامة للمخابز على انخفاض أسعار الخبز السياحي بنسبة تتراوح من 20 إلى 25% بعد تراجع سعر الدقيق الفاخر استخراج 72% في الأسواق.

وجاءت الأسعار الجديدة للخبز السياحي وفقا لوزن الرغيف، كالأتي:

رغيف 80 جرامًا بسعر 1.5 جنيه

رغيف 40 جراما بسعر 75 قرشا

رغيف 35 جراما بسعر 1 جنيه

رغيف 25 جراما بسعر 50 قرشا.

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تشكيل اللجنة العليا للمخابز السياحية والأفرنجية

وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2024 بتشكيل اللجنة العليا للمخابز السياحية والأفرنجية.

تضمن القرار المهام المنوطة باللجنة التي تختص بدراسة تكلفة إنتاج الخبز السياحي والأفرنجي الحر المنتج من المخابز السياحية والأفرنجية على أن يعاد النظر في التكلفة كل ثلاثة أشهر أو كلما اقتضت الضرورة ذلك.

كما تعمل اللجنة على دراسة وضع قواعد ملزمة لإنتاج وتداول الخبز السياحي والأفرنجي ووضع المواصفات والأوزان والحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي في ضوء تكلفة الإنتاج التي يتم اعتمادها، وتختص كذلك بالإعلان عن الحد الأقصي لسعر البيع للمستهلك النهائي للخبز السياحي الحر والخبز الأفرنجي، كما تعمل اللجنة على تقنين أوضاع المخابز السياحية والافرنجية غير المرخصة في ضوء القواعد المنظمة لذلك.

قواعد إنتاج وتداول الخبز السياحي والأفرنجي

وأعلن أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن اللجنة العليا للمخابز السياحية والأفرنجية يترأسها الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، بعضوية ممثلين عن الوزارة والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة القومية لسلامة الغذاء والشركة القابضة للصناعات الغذائية وغرفة صناعة الحبوب، والشعبة العامة للمخابز بالغرفة التجارية.

كما نص القرار على أن تجتمع اللجنة مرة واحدة شهريًا على الأقل أو كلما اقتضت الحاجة بمقر ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وتضمن القرار أن يكون للجنة العليا للمخابز السياحية والأفرنجية أمانة فنية مساعدة.