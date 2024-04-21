الأحد 21 أبريل 2024
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محافظات

نادي التطوع بالقليوبية يناقش قضية الذكاء الاصطناعي

رياضة القليوبية،
رياضة القليوبية، فيتو

نظمت الإدارة المركزية لتنمية الشباب  بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة  بالقليوبية  ( إدارة الشباب ) اللقاء التوعي حول أهمية الذكاء الاصطناعي AI ضمن خطة أندية التطوع للعام المالي 2023/ 2024 ، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.  

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رفع الوعي لدي شباب أندية التطوع بالقليوبية
تم التنفيذ بمراكز شباب ، كفر مناقر  شبلجة  ، الرملة  بإدارة شباب بنها ، قام بالتدريب نخبة من أساتذة المعلومات بكلية تربية نوعية قسم تكنولوجيا المعلومات لرفع الوعي لدى شباب أندية التطوع بمراكز الشباب بالمحافظة بأهمية تكنولوجيا المعلومات والرقمنة التي تتوجه إليها الدولة متمثلة فى وزارة الشباب.

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تهدف خطة أندية التطوع إلى تثقيف الشباب ونشر الوعي بالعديد من القضايا  من بينها الذكاء الاصطناعي،  و الأزمات والكواث، و التطوع الرقمي ، ثقافة التطوع وغيرها من القضايا والموضوعات وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.  

بدأت التدريبات اعتبارا من ٢٠  / ٤، و حتي ١٣ /٦ بمراكز اندية التطوع بمراكز الشباب مجانا لأعضاء اندية التطوع بمراكز الشباب لتعظيم الاستفادة من أنشطة إدارة  الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة ومشاركة الاعضاء في أندية التطوع بمراكز الشباب على مستوى المحافظة.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي وزير الشباب الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الدكتور محمود الصبروط الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية

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